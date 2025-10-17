Baby Lasagna više ne izgleda kao na Eurosongu 2024.: Pustio kosu i obojio je u ljubičasto

Hrvatski glazbenik Marko Purišić koji je javnosti poznatiji kao Baby Lasagna (30) gostovao je u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić gdje je pokazao novi imidž. Umjesto plave kose po kojoj je bio prepoznatljiv tijekom Eurosonga 2024. u Malmöu, sada ima dužu, ljubičastu kosu.

Tijekom razgovora s Mojmirom Pastorčić, dotaknuli su se niza tema, među kojima su Eurosong, glazbena scena i suradnje s drugim izvođačima. Na pitanje postoji li netko s kim ne bi nastupio u duetu, Lasagna je spomenuo repera Vojka V (40) za kojeg je rekao da je on jedan od pjevača s kojim ne bi nastupio.

"Ne želim biti bezobrazan, ali malo mi je nekad sirov'', rekao je. Time je jasno dao do znanja da iako poštuje domaću scenu, ima vlastiti kriterij kada je riječ o suradnjama.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Baby Lasagna kod Mojmire o europskoj turneji, Kääriji i Izraelu na Eurosongu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Baby Lasagna odnio drugo mjesto na Eurosongu 2024.

Govorio je i o svojoj najpoznatijoj pjesmi ''Rim Tim Tagi Dim''. Priznao je da mu pjesma ponekad dosadi kad je čuje na radiju, ali da ju publika i dalje traži na koncertima:

''Kada ju čujem negdje vani, onda mi ide na živce, ali kada ju pjevaš na koncertu, onda je skroz druga priča'', rekao je.

Podsjetimo, Baby Lasagna je postao poznat nakon pobjede na Dori 2023. godine kada je s pjesmom ''Rim Tim Tagi Dim'' izborio odlazak na Eurosong 2024. u švedskom Malmöu. Ondje je predstavljao Hrvatsku i osvojio drugo mjesto, a pobjedu je odnio švicarski predstavnik Nemo, zahvaljujući većem broju bodova žirija.

Foto: Marko Prpic/pixsell

Lasagna se pojavio i na ovogodišnjem Eurosongu gdje je nastupio u polufinalu zajedno s Käärijom, finskim izvođačem koji je 2023. godine također osvojio publiku pjesmom Cha Cha Cha. Njih dvojica su nedavno objavili zajedničku pjesmu Eurodab, koju su izveli na finalnoj večeri Eurosonga 2025. godine na kojem je Hrvatsku predstavljao Marko Bošnjak s pjesmom Poison Cake.

Foto: Profimedia

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Gotova je istrage nesreće podmornice Titan, a Italija ima najdugovječniju baristicu