Nezaboravna zabava za cijelu obitelj - ne propustite dvosatni spektakl najboljeg cirkusa na svijetu!

Ekipa Circo Grande Colosseuma, koju čine najbolji zabavljači, akrobati i klaunovi iz Kolumbije, Venezuele, Mađarske i Ukrajine, proputovala je svijet, a sada je njihov šator do Uskrsa smješten na Zagrebačkom velesajmu uz 16. paviljon i svoj šou izvode svaki petak, subotu i nedjelju!

Cirkus vodi uhodan, svjetski poznati obiteljski tim - devet generacija s više od 45 godina poslovanja, a u Hrvatskoj gostuju već nekoliko puta na oduševljenje publike koja se rado iznova vraća. „Stvarno su sjajni, uvijek dobro reagiraju na naše točke i uopće ih nije strah izaći na pozornicu“, rekao je jedan od klaunova koji se time bavi još od djetinjstva i nikada nije pomislio da radi nešto drugo. „Nijedan posao ne donosi toliku radost i drugima i meni kao ovaj!“ zaključuje.

Osim nezamjenjivih klaunova, njihov nastup uključuje brojne atrakcije poput globusa smrti (Globe of Death) sa šest motora, mađioničarski šou, trapez, hodanje po žici, gutanje vatre, Transformerse te razne akrobacije zbog kojih su neki poput Rovinze i Cristiana iz Kolumbije te Javiera iz Venezuele osvojili prvu nagradu na međunarodnom cirkuskom natjecanju.

„Najvažniji je svakodnevni trening i onda ništa nije neizvedivo, pa čak i vožnja biciklom po žici!“, kroz smijeh kažu dečki i nastavljaju: „Volimo adrenalin i premda se svakome dogodi da ponekad padne, nije nas strah, sigurni smo u sebe. Ali nećemo vam lagati, morate biti i malo ludi.“

Svakako treba istaknuti i gipke plesačice na svili koje će vas zapanjiti svojom elegancijom i gracioznošću te fantastičan vatreni šou. Nekada su s njima bile i životinje, ali s obzirom na to da je to već godinama zabranjeno, umjetnici su dokazali kako i bez njih - osvajaju publiku.

„Kada je bilo životinja, bio je to tradicionalni cirkus, to je ljudima bila puno veća atrakcija, više ih je privlačilo. Danas je puno toga na umjetniku, veliki je pritisak na nama da napravimo nešto izvanredno“, rekao je Cristian Rivera iz Kolumbije koji je prije studirao, no ubrzo je uvidio da želi svoj život posvetiti cirkusu.

Premda su životinje bile kao njihova obitelj, vlasnik putujućeg cirkusa Alexander Krai kaže da jednako dobro naprave predstavu i bez njih. „Imali smo slonove, tigrove, ljame, ponije, štakore, konje, krokodile… Imali smo sve. No taj je ritam bio težak i za nas i za životinje. Neprestano mijenjanje lokacija, kao i konstantna briga o njima nisu nimalo lak zadatak“, rekao je i dodao kako mu je bilo jako teško dok je trajala pandemija i nisu mogli putovati. „Naviknuli smo se na ovakav način života. Nismo naučili biti na jednome mjestu“, zaključuje Alexander koji, sa životinjama ili bez njih, može biti iznimno sretan jer njegove dvosatne predstave i dalje svi gledaju bez daha u uvijek prepunom šatoru.

Predstave cirkusa Circo Grande Colosseuma možete pogledati od 24. veljače do Uskrsa; petkom, subotom i nedjeljom - petkom u 18 sati, subotom u 15 i 18 sati te nedjeljom u 11, 15 i 18 sati, a cijene ulaznica kreću se od 12 eura.