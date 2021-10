On je bogat, lijep, obrazovan, slobodouman, adrenalinski ovisnik, čovjek u ranim tridesetima koji je izgubio vjeru u ljubav i žene i stoga preferira samo kratke ljubavne avanture. Vlasnik je poznatog bara u Istanbulu i omiljen među ženama. Razum uvijek stavlja ispred osjećaja, drugim riječima, on je doslovno gospodin pogrešni. On je Can Yamman, poznati glumac koji je osvojio srca gledateljica ulogom u seriji 'Sanjalica', a od danas ga možete gledati u novoj seriji na PLAY Premiumu – 'Gospodin pogrešni'.

Njegova partnerica u seriji je Özge Gürel. Özge glumi Ezgi Inal. Ezgi je lijepa, nepretenciozna žena, u svojim ranim 30 -ima, koja želi živjeti 'običnim' životom. Ezgi se preselila u Istanbul iz malog grada kako bi studirala odnose s javnošću. Ona je poštena, skromna, nesebična mlada žena koja pokušava pomoći svima oko sebe.

Nije samo još jedna ljubavna priča

'Gospodin pogrešni' nije još jedna ljubavna priča, ljubiteljima 'Sanjalice', ova serija će se već nakon prve epizode uvući pod kožu. Priča počinje s Ezgi, koja čeka svoje prijatelje, a slučajno ugleda svog zaručnika s drugom ženom u restoranu. Totalno shrvana, Ezgi se odjednom nađe za šankom kako svoju tugu utapa u alkoholu. Nakon nekoliko čašica ona počinje pričati s Ozgurom (Can Yamman) misleći da je barmen te mu otkrije sve o svom privatnom životu.

Već pred svitanje Ozgur vodi Ezgi u obližnji hotel. Osjećajući se prisiljenim da joj pravi društvo, cijelu noć neprestano sluša Ezgi kako priča o svom ljubavnom životu, bivšim dečkima i o tome kako je nekoliko puta izdana. Plače pitajući zašto joj se sve ovo loše dogodilo te ga pita je li previše ružna? Na što joj Ozgur odgovara da je lijepa. Pripita, ona poljubi Ozgura. Sljedećeg jutra, ona se ne sjeća većeg dijela večeri, ali se sjeća ljubljenja s Ozgurom. Tiho pokupi svoje stvari i iskrada se iz hotelske sobe dok se Ozgur tušira.

Ljubav ili logika razuma? Što ako morate birati? Hoće li potpuno slučajna veza između Ozgura, muškarca koji vjeruje da je ljubav temeljena samo na hormonima, i Ezgi, žene koja se zaklela da neće biti s pogrešnim muškarcima imati sretan kraj? Saznajte na PLAY Premiumu u novoj seriji 'Gospodin pogrešni'.