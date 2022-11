Kada je prije 10 dana u mjestu Dubrovčak u Savi pronađeno tijelo nepoznate žene, pojavili su se i brojni komentari kako je možda riječ o nestaloj Marijani Seifert za kojom se traga više od šest mjeseci.

Ipak, policija je krajem prošlog tjedna obavijestila njezine roditelje, Ivu i Gordanu Kovačević, da nije u pitanju njihova kći.

Marijanin otac, kao što je prošli tjedan najavio, stigao je iz Knina u Zagreb, gdje će do daljnjeg mirno prosvjedovati kako bi saznao pravu istinu o nestanku svoje kćeri. Jučer ujutro parkirao je automobil ispred policijske postaje u kvartu Kruge koja vodi slučaj. S tog mjesta ne planira otići dok ne dobije odgovore koje traži.

"Dao sam DNK, a oni su mi rekli da se istraga širi. Koliko sam shvatio više je neće tražiti samo u Savi. Malo mi je lakše da su to rekli i da drugačije pristupaju ovom slučaju", rekao je za Slobodnu Dalmaciju.

Gospodin Kovačević, jednako kao i njegova supruga, gotovo da i ne spavaju.

"Jedan mi je policajac kazao da me u potpunosti razumije jer i on ima djecu. Ne želim skretati pozornost na sebe, da sam to htio doveo bih svojih 50-ak suboraca iz Domovinskog rata. Najvažnije mi je doznati pravu istinu, makar mi kći bila mrtva, da znam što se dogodilo i da joj mogu odnijeti cvijeće na grob. Ja samo želim znati di je moje dite? Šta se s njom dogodilo?", poručio je.

"Šest mjeseci je prošlo, a nema ništa. Previše vremena je prošlo… Mrtvim roditeljima i sestri koja je poginula u prometnoj nesreći prije par dana sam na groblju rekao: Vi znate di je vaša kćer zakopana, a ja ne znam di je moja… Roditelj nikad ne gubi nadu i neću ni ja! Žena Gordana je još gore od mene. Uopće nije bila u stanju doći sa mnom, onda možete misliti kako joj je!", zaključio je.