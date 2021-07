Zagreb će krajem kolovoza postati glavno odredište brojnih zaljubljenika u elektronsku glazbu. Naime, tada će se održati dugo iščekivani festival pod nazivom LMF, odnosno punim nazivom 'Let The Music Be Free', koji će u metropolu dovesti kremu svjetske elektronske scene. Točan datum je subota 21.08, lokacija jezero Jarun, a vrijeme trajanja festivala je od podne pa sve do 5 ujutro dan nakon.

Što se sve može očekivati na ovom fantastičnom festivalu dobrih vibracija i još bolje muzike, kako su došli na ideju stvaranja festivala u doba pandemije, s kojim su se sve preprekama susreli putem i još mnogo toga otkrio nam je dvojac iz marketinške agencije Playbox, koja je ujedno organizator LMF-a - Marijan Gagulić i Damir Lovrić.

Kako je nastala ideja LMF festivala?

M: U vrijeme lockdowna kada smo po internetu mogli vidjeti video uratke što su sve u stanju ljudi smisliti i napraviti zaključani u četiri zida na vrhuncu dosade, nama su u glavi bile kombinacije kako se čim prije vratiti u Vegas i nastaviti sa započetim projektom Vegas Electric Parade (VEP).

Kako se kraj pandemiji nije nazirao, a sve jasnije je bilo da se sve neće završiti preko noći i da će proći još dosta vremena da se stvore uvjeti za nastavak projekta u Americi, odlučili smo prilagoditi se situaciji i umjesto da potonemo u bezdušju svjetske krize, usuprot zdravom razumu, krenuli u upgrade projekta iz Vegasa. Tako je nastao LMF Europe, a za 2023. pripremamo LMF Asia, pa će zajedno sa LMF USA biti festival koji će se svake godine događati na 3 kontinenta.

Vegas Electric Parade je svojevrsna preteča LMF festivala. Kako je izgledao prvi najavni party u Vegasu?

D: J****!! Cijela ta priča svojevrsna je avantura dvojice entuzijasta iz male zemlje za koju većina Amerikanaca nije nikada niti čula, koji dolaze preko bare napraviti nešto što Amerikanci nikada nisu uspjeli. Ako ste ikada obratili pažnju u američkim filmovima kako izgledaju njihove parade, to je vrhunac za njih bio ove forme “entertainmenta”, pa je tako naša parada s pokretnim pozornicama na velikim prikolicama od 20 metara bila definitivno wooow!!! događaj za njih.

Dodatnu pažnju donijela nam je i činjenica da dolazimo iz Europe i iako se često prikazuju kao „američko je najbolje i najveće i nitko nije kao mi“, sve što dolazi sa starog kontinenta ima dodatnu težinu jer mnogima je Europa ono što je nama bila Amerika prije 50 godina.

M: Parada je krenula u popodnevnim satima od poznatog „Welcome to Las Vegas“ znaka, kroz cijeli Strip na kojem se događa većina stvari u Vegasu i gdje su svi najveći hoteli, klubovi i kockarnice, i završila u Arts Districtu, relativno novom kvartu između centra Vegasa i Stripa, u koji Vegas ulaže s namjerom da ga pretvori, kao što i samo ime kaže, u umjetničku četvrt. Za potrebe parade zatvorili smo jedan blok gdje se je u ostatku noći odvijao ostatak programa.

Uzmemo li u obzir vrlo stroge američke regulative kada je u pitanju sigurnost, i da smo nakon održavanja dobili od grada podršku da iduće godine (to je trebala biti 2020.) napravimo isti ovakav, ali veći festival, bili smo sigurni da je to to i da sada možemo bilo gdje i da ne trebamo brinuti da li je zalogaj prevelik.

Što vas je inspiriralo na naziv festivala? LMF je zapravo skraćenica za 'Let The Music Be Free', zar ne?

M: Tako je. Cijela ideja se razvijala u periodu kada smo već duže vrijeme bili zaključani u svojim domovima zbog Corone i slogan koji nam se tada vrtio po glavi, odnosno njegova kratica, pretvorio se u naziv festivala – LMF. U tim vremenima koja sada već lagano prolaze svi smo što se tiče glazbe i koncerata i festivala imali jednu ideju – pustite nas da uživamo u glazbi kao nekad – Let the music be free!

D: S vremenom smo shvatili da ovaj slogan ima puno šire značenje i odlučili nastaviti pod tim imenom. Možda će jednog dana neke druge generacije pričati priču kako je festival nastao kada je bilo nemoguće realizirati bilo što slično i bio gotovo pokret: Let the music be free!! : ))

LMF je zamišljen kao cjelodnevni festival u obliku parade? To će biti prvi takav festival u Hrvatskoj dosad?

M: Koliko je nama poznato do sada se ovdje nije radilo ništa slično. Naravno, svi znamo za Berlin, Zurich i slične parade, a naša je pomalo modificirana verzija prilagođena prostoru, ali i funkcionalnija u nekim detaljima, mogli bi reći unaprijeđena.

Festival počinje u podne kad kamioni stižu na Jarun i kreću u svoje 8-satno kružno putovanje za vrijeme kojeg će se izmijeniti preko 30 DJ-a, a nakon 20h kada se kamioni zaustave nastavljamo s najpopularnijim DJ-ima na glavnoj pozornici pored skate parka.

Kamione koji se vrlo polako kreću na svojoj ruti posjetitelji mogu pratiti dok npr. upravo traje nastup njihovog omiljenog DJ-a, ali mogu se smjestiti i na neku od uređenih lokacija s ugostiteljstvom i drugim sadržajima i s jedne pozicije vidjeti i čuti sve DJ-e dok na pokretnim pozornicama/kamionima prolaze (i privremeno se zaustavljaju) pored svake od lokacija.

Kako to da ste se odlučili za Jarun kao lokaciju održavanja festivala?

M: Prije svega smo se odlučili za Zagreb kao europsku lokaciju festivala, ipak smo se tu rodili i vezani smo za svoj grad, a SRC Jarun koji je definitivno mjesto koje bi svaki svjetski grad volio imati. Veliki zeleni prostor s jezerima i svim ostalim sadržajima gotovo u centru grada, nametnuo se sam od sebe, ljepšu lokaciju nismo mogli ni zamisliti. Naravno, pomogla je susretljivost i razumijevanje struktura koje upravljaju ovim sportskim centrom i podrška koja nam je olakšala realizaciju festivala.

Što sve posjetitelji mogu očekivati tijekom trajanja LMF festivala? Koje ste im popratne programe pripremili?

D: Osim bogatog glazbenog programa s preko 40 DJ-a na 6 pokretnih i 1 glavnoj pozornici, u zonama u kojima je organizirano okupljanje i gdje se nalazi i ugostiteljstvo i druge usluge kakve prate ovakve festivale, posjetitelji će se moći zabaviti uz sadržaje od kojih je neke osmislio LMF tim, ali i mnoge druge koje nam na festival dovode naši sponzori, ali nećemo vam za sada ništa reći, sve ćete vidjeti 21.08. kada dođete na festival! : )

Da li vas je bilo strah u doba pandemije organizirati festival nešto većih razmjera?

M: Dosta većih razmjera! :)) Naravno da nismo bili ravnodušni; na koncu u organizaciju, booking, promociju i ostale pripremne radnje do sada je već uloženo puno novaca i bilo bi čudno da nema i brige (prije bih rekao brige nego straha) da li će sve biti ok. Uostalom i kada su bila neka normalna vremena, svako ulaganje ovog tipa je svojevrsni rizik, znate i sami koliki su festivali otkazani u vrijeme kada je stigla korona.

D: Mi smo bili optimistični i vjerovali da će stvari krenuti na bolje i evo vraća nam se naša vjera na najbolji mogući način, sve je manje zaraženih, zabavne djelatnosti se otvaraju i rade sve duže, vraćamo se pomalo u normalu

Jeste li se susreli s poteškoćama na početku organizacije festivala i pregovora oko angažmana izvođača?

D: Lagali bi kad bi rekli da je sve išlo bez problema. U vrijeme kada smo krenuli s planovima i dogovorima pandemija je bila tek u stagnaciji, daleko od današnje situacije, tako da je dinamika dogovora i pregovora s partnerima i sponzorima bila malo „pod ručnom“, svi su još uvijek bili vrlo oprezni. Tek kada su se brojke ozbiljnije smanjile i mjere počele popuštati, dogovori su krenuli dalje svojim tokom i uspjeli smo se na obostrano zadovoljstvo dogovoriti s našim partnerima i sponzorima o suradnji na ovom projektu. Ovim putem bi želio još jednom svima zahvaliti što su prepoznali LMF Festival kao projekt vrijedan pažnje i uključili se svojim doprinosom da postane najbolji mogući.

Grad Zagreb i relevantni gradski uredi također su prepoznali LMF Festival kao odličan projekt od značaja za grad i vjerujemo da ćemo u narednom periodu do festivala proširiti našu suradnju i dobiti dobrodošlu pomoć u realizaciji.

S DJ-ima smo se nadali da će nakon dugog perioda „suše“ što se tiče gaža, cijene biti povoljnije nego inače, ali kada su u pitanju velika imena nije bilo govora o spuštanju cijena. Bez obzira na to, većinu DJ-a smo dogovorili već u 2. i 3. mjesecu, a pokazalo se da je naš tadašnji optimizam da će sve biti ok bio opravdan.

Na LMF dolaze neki od najboljih svjetskih DJ-eva. Koga nam sve dovodite u Zagreb?

D: Lista je stvarno velika, a kao headlineri ističu se Marco Carola, Claptone, Luciano, Eelke Kleijn, Technasia, Audiojack i mnogi drugi, ukupno 40 DJ-a. Da je dan duži (ili Jarunsko jezero veće) bilo bi ih vjerojatno i više, ali morali smo se ograničiti na ovu brojku i žao nam je što smo neke koji su nam se javljali morali odbiti, ali vam zato za iduću godinu pripremamo još veći line-up jer će festival trajati više dana i moći ćemo ugostiti više imena.

Koji su planovi za budućnost? Planirate li organizirati festival opet u Las Vegasu ili možda nekoj drugoj državi?

M: Planovi su veliki. Nakon prvog eventa u Vegasu gdje nas je grad prepoznao kao sadržaj koji žele imati i, u njihovoj maniri, žele biti “najveći na svijetu”, svakako se ponovno vraćamo u Vegas, i to već iduće godine. Podrška grada koju smo dobili omogućiti će nam da napravimo zaista spektakularan festival i tako promijenimo sliku parade u očima Amerikanaca.

Ako sve bude po planu, nakon Europe i Amerike, 2023. krećemo s festivalom i u Aziji, točnije u Kini gdje je zadnjih godina ekspanzija ove glazbe u zamahu i sigurni smo da će naš festival biti jako dobro prihvaćen. Iako je u pitanju vrlo različita kultura i običaji, pa tako i poslovanje ima neke svoje specifičnosti, odvažili smo se na ovaj korak jer smo se nakon dosta godina redovitih odlazaka u Aziju zbog posla već prilično udomaćili i stekli prijatelje i poslovne partnere, od kojih su neki izuzetno zainteresirani da budu dio ove priče. Osim toga, neki kineski gradovi imaju više od 20 milijuna stanovnika, pa jedan malo veći kvart može napuniti bilo koji festival!

I za kraj nam još recite gdje se mogu nabaviti karte za LMF i po kojoj cijeni?

D: Karte se mogu nabaviti putem Eventima, cijena im je trenutno 240 kn, što je ujedno cijena za drugi kontingent karata, prvi smo odmah rasprodali. Uskoro u prodaju kreće treći kontingent karata, zato savjetujemo svima da požure s kupovinom karte, kako bi na vrijeme osigurali svoje mjesto na ovom, zaista jedinstvenom festivalu!

Karte možete kupiti preko linka: https://www.eventim.hr/hr/ulaznice/let-the-music-be-free-festival-zagreb-src-jarun-jarunsko-jezero-562868/event.html

Više informacija na: https://www.facebook.com/LMFfestival/ i https://www.instagram.com/lmffestival/