A MISLILI SMO DA BOLJE NE MOŽE / Opet su vilice padale kad se Megan Fox pojavila na crvenom tepihu: I ne, to nije samo do haljine

Glumica Megan Fox jučer je bila jedna od najspominjanijih žena na internetu zahvaljujući prekrasnoj prozirnoj haljini u kojoj se pojavila na MTV Music Awards. Nitko nije očekivao da će tako lako nadmašiti to izdanje, no glumica je ponovno uspjela. Fox se na Met Gali pojavila u vintage izdanju, nosivši prekrasnu crvenu haljinu ukrašenu čipkom i vezicama. Imala je i dugu pletenicu te šiške, no pogledom je opčinila sve koji su se našli u njezinoj blizini. Haljina je istaknula njezine savršene noge zahvaljujući opakom izrezu.