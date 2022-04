"Nitko ne zna koliko će dugo društvene mreže postojati. Ljudi trebaju imati rezervne planove, pa počinjem ulagati u nekretnine i pokrećem liniju nakita. Možda se čak i vratim u školu jer me jako zanima psihologija. Ali, morate imati planove jer ovo nije do kraja mog života. To je bila sjajna odskočna daska za izgradnju budućnosti", kaže.