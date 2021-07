Lokvarsko će jezero od 4. do 8. kolovoza postat će najpoželjnija destinacija za sve ljubitelje vrhunske elektroničke glazbe, uz opuštanje u čarobnom ambijentu hrvatskog nebrušenog dijamanta Gorskog kotara. Ovo je odmor i festival spojeni u jedno!

Wake The Lake festival objavio je kompletan line-up i tako potvrdio kako se na elektroničkoj glazbenoj sceni napokon pojavio festival u kompletno domaćoj produkciji koji konkurira velikim internacionalnim festivalskim igračima. Održavajući se od 4. do 8. kolovoza na jedinstvenoj lokaciji Lokvarskog jezera, u zelenom srcu Gorskog kotara, Wake The Lake festival boji impresivan line-up od 45 house i techno DJ-a među kojima se ističu svjetski renomirana imena kao što su Gerd Janson, Bradley Zero, Dr. Rubinstein, Petar Dundov, La Fleur, Cinthie, Elado te u zadnjem krugu najavljeni – Roman Flügel, velikan njemačke elektroničke scene.

Romana Flügela glazbeni novinari opisuju kao nekonformista, a njegov sunarodnjak i također jedan od zvijezda Wake The Lake festivala Gerd Janson, za njega je rekao da je pravi glazbeni kameleon – jer teško je definirati glazbeni žanr Romana Flügela. Upravo je ta nepredvidljivost činjenica koja Flügelu najviše pričinjava zadovoljstvo, ali i stil koji ga je uzvinuo u vrh svjetske elektroničke scene. Kao DJ koji svoje korijene pronalazi u bogatoj tradiciji house i techno glazbe, njegovi se setovi razlikuju ovisno o mjestu, publici i vremenu – jedino je promjena za njega konstantna. Romana Flügel zaista je u glazbeno prenesenom smislu kameleon široke palete boja.

Niz hrvatskih regionalnih izvođača

Pored zaista atraktivne liste svjetskih DJ igrača, na glazbenom programu Wake The Lake festivala nalazi se i niz hrvatskih i regionalnih izvođača (AMM, Ana Antonova, Andrea Ljekaj, Antonio Zuza, Asimin Asanof, Boo Dale, Borut Cvajner, Dikla, Dejan Milićević, Domy D., Felver, Filip Motovunski, Funk Guru, Hibou, J. Popowitch, Krešo Jurina, Laseech, Marina Karamarko, Marin Biočić, Maraya Angela, M.I.L.E., Mozer, Marko Milosavljević, Mrle, Mile Hund, Pepi Jogarde, Pips, Rinma, Sessiondigger, Shipe, Tabula, Time To Sleep, Tom Bug, Venom, Vladimir Božić, Yesh i Zmayo) promovirajući tako glazbeno jaku domaću elektroničku scenu.

Impresivan glazbeni program, originalna lokacija čarobnog Gorskog kotara, pregršt popratnih dnevnih programa i pozadinska filozofija samoodrživog festivala odaju kako se radi o festivalu koje ne biste trebali propustiti ovog kolovoza i koje, pogotovo u ovim izazovnim trenucima za organizatore bilo kakvih događanja, predstavlja vodeće svijetlo na hrvatskom festivalskom kalendaru.

Zaokruživši listu od 45 DJ-a, Wake The Lake je objavio još noviteta u već bogatom glazbenom programu – 6 boat partyja koji će dva puta dnevno ploviti Lokvarskim jezerom uz glazbu koju će puštati Pepi Jogarde, Sessiondigger, Asimin Asanov, Pips, Domy D i Dikla, te Jamm Session radionice u organizaciji skupine muzičara koji se redovno sastaju na ovakvim sessionima i uz improvizaciju uživaju u glazbi. Ovo je savršena prilika za sve, bez obzira na iskustvo, da se aktivno uključe u stvaranje glazbe na licu mjesta uz navigaciju AC ton Music Collectivea.

Niz dnevnih aktivnosti i događanja

Ovaj festivalski projekt u pozadini svega krije još jednu zanimljivu priču. Naime, s ciljem poticanja održivog razvoja, zaštite okoliša i pozitivnih promjena u zanemarenom gorskokotarskom području, festival unutar svog programa nudi i niz radionica, mini seminara i dnevnih aktivnosti (poput izleta na neodoljive turističke lokacije ovog kraja, DJ radionice, radionice izrade biljnih terarija, yoga radionice isl.) koje na svoj način stimuliraju uključivanje mladih kreativaca i jednog sasvim novog naraštaja koji ne bježi od malih sredina, već dapače – želi stvoriti nove i bolje prilike za sve, uključujući u projekt sve više ljudi ne samo iz općine Lokve već i drugih gradova.

Kako bi premostili podkapacitiranost smještajnih jedinica u općini Lokve, organizatori su za potrebe festivala postavili dva kampa – kamp pod atraktivnom 70 metarskom branom prekrasnog Lokvarskog jezera, te VIP kamp u šumi uz zanimljivu gastro ponudu, relaksirajuće zone i besplatan parking. S obzirom na to da će posjetitelji koji neće odsjedati u kampu, odsjedati na relacijama od Lokva do Delnica pa čak do Fužina, organizatori su organizirali i shuttle prijevoz koji će biti dostupan za prijevoz na obližnjim relacijama.

Festival se održava u skladu sa zakonom i epidemiološkim mjerama prema kojima je ulaz dozvoljen s digitalnom COVID potvrdom, odnosno osobama koje su primile barem jednu dozu cjepiva protiv COVID-19, osobama koje su preboljele COVID ili imaju negativan PCR ili antigenski test. Na samoj lokaciji festivala organizatori su osigurali medicinsko osoblje koje će posjetiteljima napraviti brzi antigenski test na licu mjesta koji vrijedi 48 sati, za slučaj da to nisu učinili ranije. U slučaju da dođe do otkazivanja festivala, svim posjetiteljima refundirat će se novac za kupljene ulaznice.

Smješten u Lokvama na strateški izvanrednoj lokaciji (udaljenost od Rijeke 45km, a od Zagreba 125km), Lokvarsko će jezero od 4. do 8. kolovoza postati najpoželjnija destinacija za sve ljubitelje vrhunske elektroničke glazbe, uz opuštanje u čarobnom ambijentu hrvatskog nebrušenog dijamanta Gorskog kotara. Ovo je odmor i festival spojeni u jedno!