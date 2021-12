Hrvatska radiotelevizija (HRT) objavila je službene rezultate ovogodišnjeg natječaja za izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije "Dora 2022." – popis 14 pjesama i četiri rezervne koje će se 19. veljače 2022. natjecati za prestižnu statuu Dore i hrvatsku pjesmu koja će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu 2022. u svibnju u talijanskom Torinu.

Žiri u sastavu u sastavu Željko Mesar, Zlatko Turkalj, Robert Urlić, Antonela Doko i Aljoša Šerić imao je težak zadatak između 184 pristigle skladbe izabrati samo njih 14. Na Dori će, između ostalog, nastupiti Mia Negovetić, Zdenka Kovačiček, Mila Elegović te Ella Orešković, kćer bivšeg premijera Tihomira Oreškovića.

Popis pjesama:

FORGIVE ME (OPROSTI) - MIA NEGOVETIĆ

Autor glazbe: Andreas Stone Johansson, Denniz Jamm, Mia Negovetić, Laurell Barker

Autor teksta: Mia Negovetić, Laurell Barker, Denniz Jamm, Andreas Stone Johansson

Autor obrade skladbe: Denniz Jamm, Andreas Stone Johansson

GUILTY PLEASURE - MIA DIMŠIĆ

Autor glazbe: Mia Dimšić / Vjekoslav Dimter / Damir Bačić

Autor teksta: Mia Dimšić / Vjekoslav Dimter / Damir Bačić

Autor obrade skladbe: Ante Gelo

HERE FOR LOVE - BERNARDA

Autor glazbe: Bernarda Brunović, Adriana Pupavac, Andreas Björkman, Karl Persson, Jonas Ekdahl

Autor teksta: Aidan O´Connor, Bernarda Brunović

Autor obrade skladbe: Andreas Björkman, Karl Persson, Jonas Ekdahl

HIDEOUT - TINA VUKOV

Autor glazbe: Rejhan Okanović, Tomislav Gojanović

Autor teksta: Tomislav Gojanović, Josipa Vujević

Autor obrade skladbe: Rejhan Okanović

I FOUND YOU - ERIK VIDOVIĆ

Autor glazbe: Eric Vidović, Filip Vidović, Gordan Dragić

Autor teksta: Eric Vidović

Autor obrade skladbe: Eric Vidović, Filip Vidović, Gordan Dragić

IF YOU GO AWAY - ELLA OREŠKOVIĆ

Autor glazbe: Siniša Reljić - Simba

Autor teksta: Ella Orešković

Autor obrade skladbe: Siniša Reljić – Simba

IN THE DARKNESS - ToMa

Autor glazbe: Adriana Pupavac, Andreas Björkman, Tomislav Marić

Autor teksta: Aidan O' Connor, Tomislav Marić

Autor obrade skladbe:Andreas Björkman, Samuel Runsteen

LJUBAV - MILA ELEGOVIĆ

Autor glazbe: Bruno Krajcar

Autor teksta: Bruno Krajcar

Autor obrade skladbe: Bruno Krajcar

MALO KASNIJE - ROKO VUŠKOVIĆ

Autor glazbe: Predrag Martinjak/ Roko Vušković

Autor teksta: Roko Vušković

Autor obrade skladbe: Jan Šinjor Cvetković

MOLI ZA NAS - MARKO BOŠNJAK

Autor glazbe: Vlaho Arbulić

Autor teksta: Vlaho Arbulić

Autor obrade skladbe: Vlaho Arbulić, Mihovil Šoštarić

MY NEXT MISTAKE - JESSE

Autor glazbe: Silvio Pasarić, Jessica Atlić-McColgan

Autor teksta: Jessica Atlić-McColgan

Autor obrade skladbe: Silvio Pasarić

NO WAR - ELIS LOVRIĆ

Autor glazbe: Anthony Kukuljan

Autor teksta: Anthony Kukuljan, Elis Lovrić

Autor obrade skladbe: Elis Lovrić, Sandi Bratonja

STAY ON THE BRIGHT SIDE - ZDENKA KOVAČIČEK

Autor glazbe: Adi Karas

Autor teksta: Adi Karas

Autor obrade skladbe: Elvis Sršen NoA, Zvonimir Bajević, Jurica Hotko

VOLI ME DO NEBA - TIA

Autor glazbe: Vlaho Arbulić

Autor teksta: Vlaho Arbulić

Autor obrade skladbe: Vlaho Arbulić, Mihovil Šoštarić

REZERVE

KARLO VUDRIĆ – 3AM

Autor glazbe: Karlo Vudrić

Autor teksta: Karlo Vudrić

Autor obrade skladbe:Hrvoje Domazet

VLATKA BURIĆ DUJMOVIĆ VYAN – GLADIATOR

Autor glazbe: Ronny Svendson, Anne Judith Stokke Wik, Nermin Harambašić

Autor teksta: Ronny Svendson, Anne Judith Stokke Wik, Nermin Harambašić

Autor obrade skladbe: Ronny Svendson, Anne Judith Stokke Wik, Nermin Harambašić

TOTALNI OPTIMIZAM - WHAT IF

Autor glazbe: Marko Mihaljević

Autor teksta: Neil Patrick O'Hagan/Mario Mihaljević

Autor obrade skladbe: Marko Mihaljević

STELLA SCHOLAJA – GHOST

Autor glazbe: Stella Scholaja

Autor teksta: Stella Scholaja

Autor obrade skladbe: Stella Scholaja