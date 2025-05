Zvijezda serije 'Obiteljske tajne' o voljenoj supruzi: 'Plakao samo često, ona je najdragocjenije što imam'

U turskoj dramskoj seriji ''Obiteljske tajne'', koja uskoro počinje s prikazivanjem na RTL-u, Uğur Aslan utjelovio je inspektora Erena Dumana, a svojim talentom, karizmom i ljubavi prema supruzi osvojio je obožavatelje diljem zemlje!

Rođen u skromnoj obitelji u južnoj Turskoj, Uğur je najmlađe od devetero djece, a upravo su ga te životne okolnosti oblikovale u upornu osobu sa snažnom radnom etikom koja ga je dovela do vrha glumačke scene. Svoj talent brusio je igrajući u brojnim turskim serijama, no upravo je u 'Obiteljskim tajnama' njegova uloga inspektora Erena Dumana izazvala posebnu pozornost i priznanje publike. Osim što je glumac, Uğur je stekao iskustvo i iza kamere, sudjelujući u produkcijama serije, što samo potvrđuje njegovu svestranost, ambicioznost i predanost u svemu čega se dotakne.

No gluma i produkcija nisu njegovi jedini aduti - Uğur Aslan oduševljava i kao glazbenik! Poznat je po spajanju tradicionalnih turskih melodija s modernim glazbenim stilovima, a njegov album 'Dayan Gönlüm' iz 2007. donio mu je priznanje u rock i folk glazbenim krugovima. Njegova glazba pjeva se i izvan granica njegove domovine, a Uğur je ponosan što i tim putem uspješno prenosi bogatu tursku glazbenu baštinu suvremenim generacijama.

'Često sam plakao...'

Kad je o privatnom životu riječ, Uğur je čovjek sa snažnim obiteljskim vrijednostima. Godine 2005. oženio se scenaristicom serije 'Obiteljske tajne' Semom Ergenekon, s kojom je u vezi od studentskih dana i imaju troje djece - dvije kćeri i sina. No njihova obiteljska priča nije lišena izazova; Uğur je više puta iskreno govorio o svojoj ljubavi i podršci supruzi Semi, posebno dok je proživljavala najteže razdoblje u borbi protiv karcinoma. Bez okolišanja priznao je kako je nakon saznanja da njegova Sema boluje od raka, osjećao bezizlaznost i strah, ali znao je da je tada njegovo najvažniji zadatak biti beskrajna podrška i oslonac.

''Sema mi je rekla da nema potrebe da se suzdržavam pred njom i već sljedeći trenutak počeo sam ridati. Plakao sam često jer se nisam mogao nekome povjeriti. Sema je ono najdragocjenije što imam u životu.''

Prvotni je šok bio velik i supruga i on zajedno su proživljavali te emotivne trenutke. „Često bismo se zagrlili i zajedno glasno plakali. To čovjek jednostavno ne može kontrolirati.“ Kako je vrijeme prolazio, shvatio je da se mora pribrati i biti veća potpora supruzi koja je poslije često isticala koliko je bio nježan i brižan, pogotovo kad je prolazila kemoterapiju. „Kad sam izgubila kosu, trepavice, nisam se usuđivala pogledati u ogledalu, no on mi nije prestajao govoriti govorio: 'Jako si lijepa, ljubavi.'“

''Tada sam se još jednom zaljubio u Semu i svaki dan po tisuću puta zahvaljujem Bogu što smo dobili novu priliku za život i što mogu još biti s njom. Svaki dan počinjem molitvom za njezino zdravlje“, rekao je i dodao da je njihova zajednička borba protiv bolesti promijenila njihov odnos i učinila ga bližim supruzi: ''Postao sam puno strpljiviji... Ovo iskušenje izmijenilo nas je oboje.''

Uğur Aslan nije samo talentirani glumac koji je svojim likom inspektora u 'Obiteljskim tajnama' osvojio publiku nego i čovjek s bogatim životnim iskustvom i snažnim obiteljskim vrijednostima, a njegova priča inspirira i pokazuje kako se upornošću i ljubavlju može graditi uspjeh i na poslovnom i privatnom planu.

Nova dramska serija ''Obiteljske tajne'' - od ponedjeljka, 2. lipnja od 21.30 samo na RTL-u!

