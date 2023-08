Turska serija "Obiteljske tajne", koju možete pratiti na streaming platformi RTL-a Voyo i to bez reklama, u gotovo svakoj epizodi servira novi obrat. Nepredvidivi događaji, napeta istraga ubojstva i količina kemije između uspješnog tužitelja i ambiciozne mlade odvjetnice pobrinuli su se da serija dobije izuzetno pozitivne kritike. Hvale ju i gledatelji i televizijski kritičari. A koji je recept za uspjeh?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svjetsku slavu i iznimno pozitivne kritike (na IMDB-u ima ocjenu 8,6) serija je stekla ponajviše zahvaljujući napetom scenariju koji je rezultat dvogodišnjeg rada scenaristice Seme Ergenekon. Potonja je dvije godine prisustvovala sudskim ročištima, gdje je proučavala stvarne slučajeve i vodila brojne razgovore sa sucima i odvjetnicima kako bi stvorila što realističniji narativ. Naravno, za to su zaslužna i dva izvrsna glavna glumca koji su maestralno dočarali dva lika.

Lik kojeg u seriji glumi Kaan Urgancıoğlu strogo brani pravdu i zakone, a njegov svijet se drastično mijenja kada sazna da je njegov mlađi brat Cinar osuđen za ubojstvo. Za pomoć se obraća privlačnoj mladoj odvjetnici Ceylin u liku Pınar Deniz, koja je spremna učiniti mnogo kako bi zaštitila svoje klijente. Priča se dodatno zakomplicira kada se otkrije da je žrtva ubojstva Ceylinina sestra. Slijedi niz otkrića, a Ceylin i Ilgaz nađu se usred misterija koji pogađa i njihove obitelji te počinju preispitivati ​​obiteljske vrijednosti i koncept pravde.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Gledajte 24 sata prije svih

Kaan i Peniz objasnili su kako bi oni reagirali da su na mjestu svojih likova. Oboje su se složili da je jako teško predvidjeti što bi učinili da su stavljenu u Ilgazovu kožu. “Jako je teško djelovati u ovakvoj situaciji, a ljudi se često odluče povući i čekati razvoj događaja”, sažeo je svoje misli Kaan. U međuvremenu, Peniz je objasnila kako je njegova pozicija krajnje nezavidna jer uvijek može pronaći balans između posla i obiteljske funkcije, ali je istovremeno rekla: "Možda bi mogla sakriti neke dokaze dok se incident ne rasvijetli, no ne bih odmah stala uz brata. Da znam da je kriv, privela bi ga pravdi".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Složili su se, međutim, da će u privatnom životu vjerojatno donijeti iste odluke kao glavna junakinja Ceylin u priči. “Teško je čak i zamisliti biti u takvoj situaciji, ali svakako bih dao sve od sebe da otkrijem ubojicu svog brata kao što to čini Ceylin”, rekao je Kaan. U međuvremenu, Pinar Deniz je objasnila da će svakako braniti osumnjičenog. "Na taj bih način mogla doći do određenih informacija do kojih inače ne bih mogla", objasnila je simpatična glumica, a piše 24ur.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako će se razvijati uzbudljiva priča šarmantnog tužitelja i nadobudne mlade odvjetnice koja je osvojila publiku sada možete pratiti i na streaming platformi RTL-a Voyo, i to bez reklama.