Praznik u čast majki i majčinstva, Majčin dan, je sad u nedjelju. To bi podrazumijevalo da žene, valjda, taj dan ništa ne rade i da u velikom stilu proslave tu svoju svetkovinu. No, šanse tome ravne su onima da psihički zdravi i naobrazovani ljudi pobjede na izborima u Hrvatskoj. Osim toga, budimo realni, mi mame ne možemo mirovati i ništa ne raditi. Imamo tu supermoć da izmišljamo razne poslove i kad to ne bi trebale.

"U kući uvijek ima posla", govorila je moja pokojna baka koja je od jutra do sutra harala po svojoj dvokatnici kao navijena i tako sve dok joj je u grudima srce tuklo. Tu energiju, strast i žar naslijedila je i moja mama. Uvijek sam se pitala odakle im ta nepresušna sila i snaga, a odgovor sam dobila kad sam i ja postala mama. Naime, osim što su djeca veliki dar i blagoslov, oni su neiscrpan izvor ljubavi koja nam daje energiju toliko snažnu da mi mame nikad nismo umorne.

Promatrajući moderne majke, nekako imam dojam da neke od njih nisu svjesne koliku moć, ustvari, posjeduju, niti joj pridavaju neko značenje. One su najviše zaokupljene same sobom i lickanjem za slikavanje za objave na društvenim mrežama. Djecom se pozabave samo kako bi im poslužili kao rekviziti za to fotkanje, nakon toga dobace im neku igračku kao psu kost te se nastave baviti same sobom.

Jesu li se neke moderne mame pretvorile u zle maćehe poput one iz bajke "Snjeguljice i sedam patuljaka" s mantrom "Ogledalce, ogledalce moje, najljepši na svijetu tko je?"? No, u ovoj priči, koja nažalost nije bajka, zrcalo su pratitelji na društvenim mrežama. One tvrde da su fenomenalne majke i da njihovoj djeci apsolutno ništa ne nedostaje. To je možda i istina, ako sve gledate kroz materijalnu perspektivu. Njihova djeca imaju skupe igračkice i gadgete, no one im ne mogu zamijeniti majčinsku ljubav, a da i ne spominjem da im to šalje pogrešnu poruku i odgaja u materijalističkom duhu.

Žene su najljepše kada rabe svoj mozak

Imala sam par prijateljica koje su zaplivale tim influencerskim vodama i mislila sam da će ih ta ludost proći kada rode dijete, no one su onda postale još predanije tom svom "poslu". Nisam im bila previše napeta i to prijateljstvo nije opstalo jer smo odviše različite i nismo se razumjele.

Mene je moja skromna i vrijedna mama odgojila da ljepota potiče iznutra te da su žene najljepše kada rabe svoj mozak, tako da sam za vrijeme mojih mladalačkih godina umjesto hrpe make-upa, uza sebe imala brdo raznoraznih knjiga. Moja mama nije se previše šminkala u životu, samo za fotkanje i specijalne prigode, što je prenijela i na mene. Nema me previše na društvenom mrežama, niti imam potrebu da se tako eksponiram. Muž mi je otvorio TikTok i Instagram, no ja sam, blentavica, izgubila passworde pa i ne idem na te profile…

Takav moj nehajni lifestyle, što se društvenih medija tiče, nije odgovarao tim tadašnjim wanna be starletama i influencerskim prijateljicama. Nisam se uklapala u njihovo poimanje žene, a, bogami, ni one u moje. Zamjerala sam im što se samo brinu o sebi i za sebe te pretjerano lickaju, utežu i zatežu, a one meni što sam neugledna i ne znam se dotjerati. Postala sam alergična na pitanje "Zašto mi nisi lajkala najnoviju objavu?". No, skrenula sam s teme.

Jedna od njih doslovno je živjela u teretani, a onda bi nakon toga išla na raznorazne kozmetičke tretmane dotjerivanja i sl. Bila je prirodno lijepa cura sve dok nije počela s raznim estetskim zahvatima na sebi. Najprije je korigirala nos, pa grudi i onda, da skratim, sve ostalo. I onda je započela s rabotom: otvorila je profile na društvenim mrežama, a mobitel joj je 24/7 bio maltene zalijepljen na ruku, gdje je i ostao do dana današnjeg. Kad je ostala trudna bila je panici jer se prestrašila strija i celulita kao kužne bolesti. Cijelu trudnoću provela je brinući se da to dvoje pod svaku cijenu spriječi. Ona je sve ginekološke preglede i ultrazvukove odradila na vrijeme, korektno i rutinski poput nekog robota.

Sin gleda njene golišave fotke

Bjesomučno si je vagala hranu i brojila kalorije te divljački vježbala u teretani tako da može stati u svoje uske haljine odmah kada rodi. Smanjila je intenzitet objava na društvenim mrežama jer je mislila da nije lijepa i privlačna tako "debela", pa je jedva čekala dan kada će, citiram, "iskrcati teret iz sebe".

Naravno da je plakala od sreće kad je rodila, no ne zato što ima predivnog i zdravog sina, već jer se opet može svojim fanovima ukazati, poput Gospe vidjelicama, predivna i prelijepa kakva je i bila prije trudnoće. Da vam se kosa na glavi digne od jeze! Sada je njen sedmogodišnjak gleda razgolićenu na društvenim mrežama i zahvalan je ako mu dnevno posveti barem pet minuta. No, to njoj nije nikakav bed. Dapače, citiram "On shvaća da mama tako zarađuje za život i da je prezaposlena". Pametnom dosta!

Masa majki možda su oduvijek bile robovi svoga ega i tijela, poput tih mojih bivših frendica, no nije se za njih znalo jer nije bilo društvenih medija. Oni su sve te narcise javno razotkrili i masno zarađuju na njima, a kolateralne žrtve u tom nemilosrdnom procesu su djeca.

No, da se vratim na svoju dilemu: "Jesu li se neke moderne mame pretvorile u zle maćehe?". Zanimljiva stvar u svemu tome jest da je u bajci braće Grimm u originalnoj verziji maćeha ustvari bila Snjeguljičina majka, no to je kasnije promijenjeno. Mislim da vam je sad sve jasno! Ipak, da ne ispadne da sudim i kritiziram te žene, što mi svakako nije bila namjera, napominjem da savršena majka ne postoji.

Svi smo mi ljudi od krvi i mesa sa svojim manama i vrlinama i dnevnim borbama i mušicama te ne možemo biti savršeni, mada bi to neki od nas možda i htjeli. Ipak, svaka majka će za svoje dijeta, bez obzira kakva je osoba, biti savršena. Slavni književnik William Makepeace Thackeray nekoć davno je mudro kazao: "Majka je Bog u očima djeteta".

