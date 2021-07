Zagrebački glumac Siniša Ružić na svom je Instagramu u podužoj objavio podijelio neugodno iskustvo dok je putovao autobusom, a objavio je i prikladni selfi.

Siniša se je požalio kako većina putnika nije nosilo masku na licu, niti se je pridržavalo epidemioloških mjera. Također, zapitao se je i što bi vladajući napravili na njegovom mjestu.

"Ja u busu, s maskom sad već dva i pol sata, vezan. Od nas 16 u donjem dijelu busa dvoje nas uredno i zakonito nosi masku. Od ostalih 16, deset uopće nema masku, sve mladi intelektualci, par koji ide na međunarodni let, studenti, obitelji, urbani šminkeri, hipsteri, sve pršte stavovi iz njih. Naravno, počeli su se smijati kad je jedan od dva vozača (pred penziju, stara garda, uredno s maskama), kod Macole rekao 'Tventi minut pauza'.

To im je smiješno, a to da ne nose maske, i da nemaju nimalo srama, straha ni zabrinutosti oko toga, to im nije ni smiješno ni tužno. Pa se sad pitam što bi bilo da ja sad priupitam - zašto ne stavite masku? Vjerojatno bi opet ispao luđak koji pravi probleme i inzistira na detaljima. Mislim se što bi na mom mjestu učinili Andrej Plenković, Nikolina Brnjac, Davor Božinović, Zoran Milanović?

Da li bi se dalje mirno vozili? Jer oni zabranjuju manifestacije, predstave, koncerte, zbivanja na kojima ljudi mirno sjede pod maskom, a sve drugo je dozvoljeno… Kao naravno i neki koncert koji se ne smije zabraniti. Baš me zanima kako će se opravdati kad dan prije Knina 4.8. ukinu sve mjere ili puste sve da rade što hoće. Jer mjere su u ovoj zemlji za budale", napisao je Siniša.