Sportska novinarka Mirta Šurjak na svom je Instagramu reagirala na pojavu filma za odrasle koji kruži internetom. Istaknula je kako na tom 18+ uratku nije ona.

Mirta je uz podužu objavu podijelila fotografiju na kojoj zamišljeno gleda u daljinu, a snimljena je iz profila. Naglasila je kako traumu koju prolaze ona i njena obitelj ne može ublažiti, no od nadležnih institucija očekuje da će reagirati na pravi način.

"Čudni ljudi žive tu, nažalost često i vrlo zločestih i iskrivljenih pogleda na svijet. Valjda svatko u Lijepoj našoj misli da su javne osobe 'javno dobro' pa se o njima može izmišljati koješta i udarati po njima kao po vrećama za boks, bez ikakvih pravnih sankcija. Kaže mi jučer poznanik kojega je nazvao poznanik kojem je susjed od susjeda poslao nekakav arhivski videouradak za odrasle u kojem glavnu ulogu navodno imam 'ja'.

Zbog zaštite sebe osobno i svih ljudi koje volim moram se obratiti javno s jasnom porukom za prijatelje i neprijatelje da to nisam ja. Svatko tko me poznaje barem malo, to vidi iz aviona. Nemam tetovažu zmaja ili ne znam ni ja kojeg već mitskog čudovišta u boji na trbuhu kao dotična akterica tog filma, kao ni 20 ni koju godinu, koliko očigledno ima glumica. Nije mi prvi put, nažalost, da se nalazim u ovakvoj ponižavajućoj i sramotnoj situaciji u životu jer valjda svaka budala u ovoj državi, koja očigledno nema drugog života ni zanimacija misli da svaku 'glumicu' plave kose, bujnog tijela i zamućenih obrisa lica iz XXX filmova s interneta može nazvati mojim imenom.

E pa ne može. Podsjećam još jednom takve koji se bave takvim opscenim stvarima da je svaka laž i kleveta kazneno djela, a za svako objavljivanje eksplicitnih sadržaja prema Novom prijedlogu izmjena i dopuna Kaznenog zakona zapriječena je kazna zatvora do tri godine. Traumu kroz koju prolazimo moji bližnji i ja ne mogu ublažiti, ali očekujem da će nadležne institucije reagirati na pravi način, kako kroz ovakav pakao ne bi ubuduće prolazile, ja ni mnoge druge žene koje su isto tako nečije kćeri, majke, sestre, supruge, partnerice", napisala je Mirta.