Bivša voditeljica Mirna Berend živi povučeno u Petrinji, gdje se bavi promocijom svoje linije nakita "Anđeli" i kozmetike "Anđeoska krema by Mirna Berend". Njoj je razorni potres prije godinu dana napravio veliku štetu, a kako se nosila s tim i kakvo joj je stajalište prema vladajućima po pitanju obnove, otkrila je za Story.hr.

"U Petrinji je moja radionica, tu je moj posao. Obnova napreduje tako što sam sve napravila sama. Dakle, nitko nije došao i pitao treba li nam što. Na svu sreću, kod mene se radi o drvenom imanju s drvenom kućom pa je nemoguće srušiti. No, sve ostalo je uništeno. Krov, dimnjak, televizija, laptop, telefon, naprosto je sve razbijeno. Materijal, dijelovi za sastavljanje mog nakita, kristali, kreme, sve je popucalo i padalo s polica. Radim na tome da sve vratim, ali naravno bez pomoći grada, a kamoli države.

Alergična sam na bajke koje gledam u medijima, to je pretužno. Tko želi saznati istinu neka dođe u Petrinju i vidi sam kakvo je stanje. Ovdje se ne radi ništa! Pomažemo jedni drugima, neki privatnici i udruge su uključeni, čak smo sami napravili djeci klizalište, ni to grad nije bio sposoban napraviti", kazala je te je istaknula da se po medijima govore samo laži.

"Sve što se u medijima govori o obnovi jedna je apsolutna i smiješna laž. Čak sama znam složiti krov, naučite nove vještine koje niste do sada učili."

Mirna tvrdi da je potres razotkriva potpunu nesposobnost vladajuće strukture i ministara.

Neće se seliti iz Petrinje

"Ja nisam ljutita na nikoga i uopće se ne ljutim. Sve ono što sam gledala 1991. godine kao ratni izvjestitelj i netko tko je živio u Petrinji, iz nekog drugog ugla sad gledam na 2021. godinu. HDZ na vlasti, i svu bijedu koju je razorio potres. Potres je razotkrio i lopovluk 1991. godine. Sada 2021. godine razotkriva potpunu nesposobnost vladajuće strukture i ministara. Toliko su bahati da čak ne žele uzeti bespovratna sredstva iz EU-a da bi pomogli ovom gradu. Dakle, dno dna! Živimo u svijetu bajki koje se mogu prodati čitatelju koji živi u Varaždinu, Splitu ili u Dubrovniku, ali čovjeku koji živi i stvara u Petrinji te nije otišao iz grada ne može se prodati", rekla je.

Mirna, kaže, neće bježati iz Petrinje, a za gradonačelnicu Magdalenu Komes ustvrdila je da joj nije draga.

"Ja sigurno neću svoj obrt prebaciti u Zagreb, ostat ću ovdje. Nastavit ću se baviti svojim poslom i družiti se s ljudima iz svoga djetinjstva i ljudima koje volim. No, žena koja je gradonačelnica ovog grada danas je izjavila da je preponosna na rad Vlade Republike Hrvatske. Pohvaljuje ih i opravdava što nema obnove. Gdje ta žena živi? Možda se odselila iz Petrinje?", istaknula je te kazala da se obnova sigurno neće tako brzo dogoditi.

"Ljudi ako će vjerovati u Djeda Mraza i njihovo obećanje za obnovu, e to se sigurno neće tako brzo dogoditi. Ne bih kukala na izgubljeni materijal u potresu koji mi je potreban za moj posao, ljudi su izgubili krov nad glavom. No, nije ugodno i nije mi drago, kamenje za izradu nakita je skupo. Pad prometa je bio veći od 75 posto, država je uskočila sa svojih četiri tisuće kuna, koja mi je tvrdila da je dala, a nije mi dala ništa. Ja imam još tri godine do mirovine i uplaćujem sebi sama svoj staž dugih desetljeća pa su mi dali malo onog što sam ja njima napunila u kasu kroz cijelo to vrijeme. Ako je gubitak manji od 75 posto obrtnici ne dobiju nikakvu pomoć."