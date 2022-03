Glumac Milan Marić već je mjesec dana u sretnoj vezi s kćerkom glumca i redatelja Dragana Bjelogrlića, producenticom Mijom Bjelogrlić, javlja Blic.

Milan i Mia upoznali su se na snimanju filma "Toma" u kojem glumac tumači glavnu ulogu, lik Tome Zdravkovića, a čiji autor je upravo Mijin otac Dragan.

Par se zbližio na jednoj proslavi koja se održala nakon dočeka 2022. godine. Milan i Mia su navodno vrlo zaljubljeni i uživaju u zajedničkim trenucima. Za njihovu vezu zna samo nekoliko najbližih prijatelja, a par se za sada o tome nije oglasio.

Milan je inače vrlo samozatajan te svoj privatni život brižno skriva od javnosti. Ipak, svojevremeno je za medije otkrio da mu godine, kad je ljubav u pitanju, uopće nisu važne.

"Bio sam u vezi sa starijom djevojkom, bio sam i s mlađom, imao sam divne odnose, divne veze s nekim divnim osobama. U svim tim vezama daleko više su me zanimale neke druge stvari, a ne razlika u godinama ili slične trivijalnosti. Ako se dvije osobe prepoznaju i žele biti jedna s drugom, tko je taj otac morala, koja je to društvena norma koja će odrediti da to nije u redu? Ali zašto to nekoga zanima? Ljudi bi se trebali baviti svojim odnosima i ne ulaziti u tuđe", kazao je Milan svojevremeno.