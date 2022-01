Najpoznatiji slučaj provale u Buckinghamsku palaču jest onaj iz 1982. godine kada je slikar i dekorater Michael Fagan sjeo na kraljičin krevet dok je ona spavala. Elizabeta se probudila i ostala u šoku, a prije nego je pobjegla u spavaćici postavila mu je pitanje, piše Mirror.

Vedrog ljetnog jutra Michael se popeo na zid, koji je bio visok preko četiri metra te je bio prekriven bodljikavom žicom. Spustio se niz odvodnu cijev i upao na posjed. Nakon toga, popeo se u palaču kroz otvoreni prozor te je dolutao u kraljičinu sobu dok je spavala.

Ta čuvena provala najveći je proboj kraljevske sigurnosti u 20. stoljeću. No, to Michaelu nije prvi put da je ušetao u palaču.

Fagan je mjesec dana ranije na isti način provalio u dvorac. Lutao je okolo jedući sir i pijuckajući "jeftino" vino iz boce, a nakon toga je prestrašio sobaricu.

Sjedio je na kraljičinu krevetu

Tražio je kupaonicu, a kada je nije mogao pronaći, pomokrio se u posudu u kojoj je bila hrana za pse. Kad je Michael provalio, alarmi su se aktivirali, no policija je pretpostavila da su pokvareni pa ih je isključila. Osim toga, nitko nije vjerovao sobarici kada je pokušala upozoriti na uljeza.

Kad je Michael drugi put provalio u plaču, policajci su ponovno utišali alarm, jer su smatrali da je neispravan. Bosonogi Fagan hodao je hodnicima palače na vrhovima prstiju. Slučajno je razbio staklenu pepeljaru i posjekao ruku, a još uvijek je držao komadić stakla kada je ušao u kraljičinu spavaću sobu, zbog čega je njegov upad zacijelo bio vrlo zastrašujući.

Izvješća kažu da je Fagan sjedio na kraju kreveta kraljice Elizabete i da je ona s njim mirno razgovarala pokušavajući ga zabaviti dok je čekala pomoć. Ali kad je ponovo provalio 2012. godine, Michael je otkrio da se nije tako glatko izvukao.

Kad je povukao baldahin s kraljičina kreveta, ona je odmah skočila i projurila pokraj njega kako bi pozvala osiguranje.

Optužen je za krađu vina

"Bio sam prestrašen kao nikad u životu. Kad je progovorila, doimalo se poput zvuka loma najfinijeg stakla. 'Što ti radiš ovdje?!', kazala je. Spavala je sama na bračnom krevetu, a na sebi je imala spavaćicu na cvjetiće koja joj je bila do koljena", otkrio je Fagan za Independent.

Kraljica je dvaput pozvala policiju, no oni nisu došli jer su čekali da im dođe smjena, a kraljičin dežurni batler Paul Whybrew šetao je pse. No, srećom brzo se vratio s dvojicom policajaca koji su maknuli Fagana iz sobe.

"Batler je došao i rekao: 'Cor, dovraga druže, izgledaš kao da trebaš piće'. Odveo me do kraljičine smočnice te mi je tamo natočio čašu viskija", rekao je Michael za The Mirror.

Faganove provale u dvorac u to vrijeme nisu se tretirale kao kazneno djelo, već kao građanski prijestup, pa nije optužen za upad na tuđi posjed kad je kraljici ušao u sobu. Vjeruje se da su činjenice da je ušao kroz otvoren prozor i da dužnosnici nisu htjeli da kraljica svjedoči išle u njegovu korist.

Umjesto toga, Fagan je optužen za krađu vina, ali optužbe su odbačene kada je odveden na psihijatrijsku procjenu. On je proveo tri mjeseca na psihijatriji. "Ne znam zašto sam to učinio, jednostavno mi je nešto ušlo u glavu", kazao je tada.