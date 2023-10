Melanie Gaydos ima 32 godine i živi u Seattleu. Rođena je s ektodermalnom displazijom, rijetkim genetskim stanjem koje utječe na rast kože, kose i noktiju. Unatoč oštrim kritikama na račun njezina izgleda tijekom godina, Melanie nije posustajala i postala je poznata manekenka.

"Stvarno ne volim da mi se govori da nešto ne mogu", rekla je.

Gaydos je svoju manekensku karijeru započela na Pratt institutu u New Yorku. Pojavila se i u spotu Rammsteina, a poslije toga je dobila mnoge ponude. Njezini jedinstveni atributi čine je izvrsnom za visoku modu i avangardne stilove. Aktivno je sudjelovala na raznim modnim modnim događanjima u New Yorku.

Žena koju danas vidimo nije uvijek doživljavala istu razinu prihvaćanja tijekom odrastanja. Iskreno se prisjeća da je u mladosti teško pronalazila prijatelje. Ljudi su je često smatrali neobičnom, zastrašujućom i različitom od ostalih.

Njezino djetinjstvo obilježilo je otprilike 30 operacija, što je dovelo do čestih boravaka u bolnici i mnogih izostanaka iz škole. Zbog toga što su joj se trepavice uvijale prema unutra i oštetile rožnicu, do danas je djelomično slijepa.

Gaydos nije samo morala trpjeti okrutnost tijekom svojih ranih godina, već se morala suočiti i s negativnim komentarima na internetu. Neki su čak otišli toliko daleko da su je usporedili s 'vanzemaljcem'. "Da sam ja u njihovoj blizini, djeca bi pobjegla", prisjetio se Gaydos.

Zbog sitnih koščica u ušima ima problema sa sluhom. Nedostaju joj i zubi i kosa. Dok se nekoć oslanjala na perike, 2015. odlučila ih je prestati koristiti, zajedno s protezama. Umjesto toga, prigrlila je sebe, objašnjavajući: "Ovako sam rođena, a kad se rodiš na određeni način, preživiš."

Osvrćući se na svoje rane godine, prisjeća se: “Nisam razumjela zašto su me ljudi drugačije tretirali. To je doslovno samo poremećaj mog DNK. To je jednostavno način na koji je moje tijelo rođeno. Nije utjecalo na način na koji razmišljam ili nešto slično.”

"Svatko ima vlastitu nesigurnost… Stvarno je ograničavajuće, depresivno brinuti se o tome kako drugi ljudi izgledaju i što drugi ljudi misle o nama. Nastavlja: "Ne vidim zašto ljudi jednostavno ne budu sretni sami sa sobom i sretni zbog drugih ljudi.”