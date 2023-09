Manekenka Heidi Klum izjavila je da noćima ne spava jer razmišlja o kostimu za Noć vještica koji će nadmašiti ono što je nosila prošle godine.

“Bit će ekstra. Bit će stvarno ekstra. Imala sam besane noći zbog toga, znate me," rekla je za Daily Mail. "Moram priznati, volim to. A onda osjećam da će biti dobro."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Govoreći o prošlogodišnjem realističnom kostimu crva za Noć vještica 2022., Klum je rekla da je njezin tim bio zabezeknut njezinim izborom.

“Bili su kao, 'Crv, stvarno?'”, prisjetila se. “Nekako su željeli da smislim plan B i plan C, ali ja nisam takva. Za mene je to plan A.'” "Ako razmišljate o raznim drugim stvarima, onda to neće biti uspjeh ili neće biti toliko važno. Svi oko nas uvijek misle: 'Smisli nešto drugo. Ovo je ludo. I crv je lud'", dodala je.

POGLEDAJTE VIDEO: Misterij prodaje Fortnenove tijekom Noći vještica nikom još nije jasan

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Klum je šokirala posjetitelje partija u kostimu crva od glave do pete. Dok ju je prošle godine pratio suprug Tom Kaulitz kao ribar s krvavim okom, Klum je za Daily Mail rekla da njezina obitelj "nije uključena" u njezin kostim za 2023. godinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Nikada ne znam hoće li biti dobro do tog dana i ne želim iznevjeriti svoje obožavatelje za Noć vještica”, rekla je. "Postoji toliko mnogo kreativnih ljudi diljem svijeta i ne želim ih iznevjeriti."

Bivša anđelica Victoria's Secreta je prethodno rekla za People na svojoj zabavi u New Yorku prošle godine da će početi planirati svoj kostim za Noć vještica 2023. dan nakon što proslavi taj praznik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sutra", zadirkivala je Klum u to vrijeme, misleći na 1. studenog 2022. "Kad se sutra probudim, počnem razmišljati o sljedećem kostimu."