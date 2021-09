Polubrat Meghan Markle, Thomas Markle (55), pojavit će se u VIP izdanju reality showa "Big Brother", a naveliko se šuška da će otkriti sve pikanterije i prljavo rublje o njoj, javlja Mirror.

U najavi za popularni reality otkriveno je da je Thomas napisao pismo upućeno svojoj polusestri i princu Harryju. Osim njega u "Big Brotheru" će sudjelovati i Caitlyn Jenner, Jessika Power te Bernard Curry.

Foto: Profimedia

No, sve će oči biti uprte u Thomasa koji jedva čeka javno progovoriti o svojoj slavnoj polusestri.

Poznat je po pisanju pisama

"Dragi Meghan i Harry, prvo što želim oboma reći…", pročitao je, a onda se na ekranu pojavilo pitanje: "Što je u pismu?". Kako bismo to saznali, morat ćemo pričekati emitiranje "Big Brothera".

Meghan i Harry trenutno žive u Kaliforniji sa svojom djecom Archiejem i Lilibet, nakon što su napustili dužnosti kao članovi kraljevske obitelji.

Thomas je poznat po pisanju pisama. On je u travnju 2019. godine napisao i jedno upućeno princu Harryju moleći ga da ne oženi Meghan. No, nije poznato jesu li ona ili Harry pročitali to pismo za koje je Thomas rekao da ga je poslao.

"Rekao sam princu Harryju: 'Mislim da će ti uništiti život'. Vrlo je plitka", kazao je Thomas tada.