Unatoč tome što u 15 mjeseci nije bila članica kraljevske obitelji, navodno je Meghan Markle (39) odlučna zadržati titulu vojvotkinje od Sussexa piše Mirror.

Izvori kažu kako Meghan misli da bi gubitak titule, koja joj je dodijeljena nakon udaje za princa Harryja 2018. godine, mogao biti "PR katastrofa". Ona i Harry najavili su da se povlače s kraljevskih dužnosti u siječnju 2020. godine, ali i dalje koriste svoje prestižne titule.

Meghan je na svim platformama sebe nazivala "vojvotkinjom od Sussexa", a nedavno je pod tim imenom napisala knjigu za djecu "The Bench". Neimenovani izvor blizak bivšoj glumici otkrio je da je Meghan zabrinuta zbog gubitka titule nakon Harryjevih nedavnih izjava o njegovoj obitelji.

Harry bi i dalje ostao princ

"Rekla je Harryju da trebaju ublažiti napade na kraljevsku obitelj jer se boji da će im oduzeti kraljevske titule, što bi bila PR katastrofa. Trenutno je preplavljena ponudama, a to je dijelom i zbog toga što je vojvotkinja", otkrio je izvor.

Takav razvoj događa uslijedio je nakon što je Harry iznio brojne optužbe na račun kraljevske obitelji u bombastičnom dokumentarcu Oprah Winfrey "The Me You Can't See". Među ostalim, optužio ih je da su negativno utjecali na njegovo mentalno zdravlje, a oca, princa Charlesa, optužio je da ga je loše tretirao kao dijete.

Title koje imaju Meghan i Harry ne može im oduzeti kraljica, već o tome mora glasanjem odlučiti parlament. U slučaju da se to dogodi, Harry bi i dalje ostao princ jer je tu titulu dobio rođenjem.