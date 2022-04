U drugom pjevačkom duelu glasove su odmjerili dalmatinski zavodnik Galeb i Kiborg.

"Pravo da vam kažem, ne znam hoću li biti šarmirana ili asimilirana", rekla je Blaće kroz smijeh, dok je publika pljeskom pokazala da joj se jako sviđaju maske.

"Slušaj vamo. Ja sam vam Galeb i nisam baš sa mora nego ozgor, malo poviše, priko brda, pa još malo gore u brdo. Moj ćaća je meni uvik govorija: 'Sine, u životu moraš pošteno. Nemoj bit bitanga, završit ćeš ko onaj Ibro.' Tako sam ja umjesto put Zagreba otišo malo do mora. Otkad sam sišao tu dole, u stanju sam šoka, tu dole sve lopovi prve klase, teško se pravit fin. I reko ja sebi: 'Aj ti probaj opet malo do Zagreba. Moš probat u ministarstvo, a moš i na televizor.' Našo mi je Ante neku vezu na televizoru, u nekim maskama, pa reko idem probat. Dikod uđe, dikod ne uđe, a ako ne uđe, odoh ja u Njemačku", ispričao je Galeb trag o sebi. To je prilično zbunilo detektive, kao i Galebov glas kada je zapjevao pjesmu Halida Bešlića 'Malo je, malo dana'.

"Mogu na početku samo reći da nam je jako drago da smo čuli ovu pjesmu", rekla je Antonija, a Enis je primijetio da Galeb voli scenu i ima dobru komunikaciju s publikom.

"Mogao bi imati iskustva po svadbama", rekla je Ida.

"Skoro nisam mogo doć na audiciju", dao je još jedan trag Galeb, a Idi je palo na pamet da je možda riječ o kazališnom glumcu. Prvo je pomislila da je Galeb glumac Vedran Mlikota, a zatim Mile Kekin, što je pomislila i Antonija Mandić.

Kiborg voli filanu papriku

Nakon njega, Kiborg je dao trag o sebi.

"Dobra večer svima, ja sam Kiborg, spoj tehnologije i čovjeka, a vi gledate moje dnevnike. Za početak ću vam otkriti par stvari o sebi. Ovdje sam da vam pokažem kako pjevam bez autotunea i da pokažem kako su i kiborzi ljudi. Npr. i Celine Dion je jedna od nas, što ste možda već pretpostavili. Tu sam i da vam pokažem kako se iza oklopa i tvrdog diska skriva toplo srce koje voli puno stvari koje volite i vi, Sandi je samo jedan od primjera. Zašto sam ovdje? Kratka verzije je - zato što sam čula da će u showu biti filane paprike, a za nju se uvijek vrijedi pojaviti. Duga verzija slijedi u narednim emisijama, dok nas prazna baterija ne rastavi", ispričao je Kiborg pa zapjevao pjesmu 'Bad Guy' pjevačice Billie Eilish.

"Fantastičan je bio Kiborg", komentirao je Enis, a Idi su se jako svidjele i plesačice.

"Svaka čast Kiborgu, odličan performans, glas vrhunski, Billie Eilish herself je došla u studio", rekla je Antonija Mandić, a Ida kaže kako bi Kiborg mogla biti Lidija Bačić ili Vesna Pusić. Borko misli da bi Kiborg mogao biti Tončica Čeljuska ili Jadranka Kosor, jer odlično govori engleski.

"Imam snažne osjećaje prema tjestenini", rekao je Kiborg, a Antonija Mandić pomislila je da je riječ o Željki Klemenčić iz 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'

Enisa je zaintrigiralo što je Kiborg spomenuo dnevnik pa je rekao da pod maskom sigurno nije Zoran Šprajc ni Andrija Jarak, no siguran je da je to - Mojmira Pastorčić! Tko god bio ispod maske, oduševio je publiku jer je ona odlučila da baš Kiborg ide dalje, dok Galeb, usprkos odličnom nastupu, ide u Posljednju šansu!