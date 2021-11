Tattoo model, fotomodel i pornoglumica iz Hrvatske Marija (26) za Međimurske novine otkrila je kako se snimaju filmovi za odrasle, kakve scene ne bi nikad snimila te kako se postaje pornoglumica ili pornoglumac.

Marija je rodom iz Međimurja, gdje je radila kao kuharica. Ona trenutno živi i radi u Njemačkoj, a nakon što se tetovirala i svoje snimke počela objavljivati na društvenim mrežama, privukla je pozornost javnosti i fotografa.

"Život mi se promijenio nakon što sam se slikala za razne tattoo magazine. Bila sam toliko sretna jer su nakon godina rada kao erotski fotomodel osvanule moje fotografije u časopisima. Ljudi su me počeli prepoznavati, a onda sam ušla u svijet pornofilmova", ispričala ja Marija za Međimurske novine.

Snimila je dva porno filma

Ona je u tinejdžerskim godinama zavoljela porniće i kada je sazrela, shvatila je da želi i glumiti u njima jer uživa u slobodi i biti gola. Marija je do sada snimila dva filma, a potpisala je ugovor za još deset.

"Prihvatila sam to kao novo životno iskustvo. Moja radoznalost je bila prekretnica za ulazak u svijet pornofilmova. Htjela sam znati kakav je osjećaj snimati 'akciju' ispred kamera… Neposredno prije snimanja postojala je trema. Na setu sam tisuću puta ponovila kako mi je ovo prvo snimanje i kako nemam iskustva. Ipak, kad je krenula akcija, brzo sam se opustila. Cijelo snimanje, uključujući i pripreme, traje nekoliko sati", otkrila je.

Marija je kazala da su je neki prijatelji podržali, a neki su joj okrenuli leđa kad se saznalo da snima filmove za odrasle.

Otvorila je i OnlyFans profil

"Nikad me nije bilo strah reakcije drugih ljudi. Predrasude postoje, ali nemam problema s tim. Ljudi će uvijek suditi i to ne doživljavam na osobnoj razini. Hrvatska je konzervativna zemlja, ali znate onu staru: 'Psi laju, karavane prolaze'. Pravi prijatelji su me podržali. Neki su mi i okrenuli leđa, a nakon toga sam shvatila tko je zapravo moj čovjek."

Marija se prije svakog snimanja testira na spolne bolesti i provjerava svoje zdravstveno stanje. Ona tvrdi da na sebi nije napravila nikakve estetske korekcije.

"Prirodna sam i to me opušta, nemam u planu raditi nikakve estetske korekcije. Pornografija je unosan posao, ali sve ovisi o volji i ambicioznosti glumca. Baš kao i u svakom poslu. Postoji puno scena koje želim snimiti, posebno mi se sviđa 'grupnjak', odnosno seks s nekoliko muškaraca". rekla je Marija te je istaknula da je otvorila i svoj OnlyFans profil.

"Moram priznati da je snimanje za OnlyFans čak i profitabilnije. Sami određujete sadržaj koji ćete objavljivati, a fanovi nekad imaju stvarno neobične zahtjeve."