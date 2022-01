Cris Galera je 33-godišnja manekenka iz Brazila koja nas je krajem prošle godine iznenadila svojom udajom. Kad kažemo svojom udajom - mislimo na udaju za sebe samu.

U rujnu prošle godine poznata se manekenka udala za samu sebe, a već nakon 90 dana odlučila je prekinuti brak, kako je tada prenio Daily Star.

Manekenka je ranije rekla da joj je dosadilo oslanjati se na muškarce pa se odlučila udati za sebe. Međutim, onda je upoznala nekoga uistinu drugačijeg. Govoreći o razvodu, Cris je otkrila: "Bila sam sretna dok je trajalo. Počela sam vjerovati u ljubav onog trenutka kad sam upoznala nekog drugog posebnog", prenosi LadBible.

No, ubrzo je u javnost procurila informacija da joj je arapski šeik ponudio 500.000 dolara da se razvede od sebe same i uda za njega, no tom je prilikom rekla da ona "nije na prodaju".

Vjerujemo da vas neće iznenaditi niti vijest kako je ova manekenka otišla i još jedan korak dalje te uz sve silne plastične operacije i korekcije sada odlučila "uljepšati" i vaginu.

Ova itekako uspješna manekenka pohvalila se kako se podvrgnula operaciji vagine prije poziranja za časopis Playboy jer, kako i sama kaže, ništa ne voli prepustiti slučaju.

Do sada je na svoje plastične operacije potrošila ukupno 100.000 dolara. Kada su je upitali zbog čega se odlučila na operaciju vagine, rekla je: "Odlučila sam se na operaciju stidnih usana kako bih se pripremila za snimanje. Mislim da se mnoge žene fokusiranju na korekcije lica, grudi i tijela, a zaboravljaju našu "najbolju prijateljicu".

Sudeći po statistici, u Brazilu je to sasvim normalno. Naime, istraživanja kažu da je labioplastika, odnosno operacija stidnih usana u toj zemlji vrlo česta. Samo prošle godine u Brazilu se labioplastici podvrgnulo više od 21.000 žena.

Manekenka je izjavila i kako joj je operacija pomogla u izgradnji samopouzdanja: "Uopće se nisam bojala to napraviti. Osjećam se dobro i moje samopouzdanje se uvelike poboljšalo", priznala je.