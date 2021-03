MAJI ŠUPUT JE DOSTA ZABRANA: ‘Samo da prijavim stožeru da sam se ja spremna vratiti koncertima…’

Pjevačica i njen suprug Nenad u drugoj polovici ožujka trebali bi dobiti sina

‘Kraljica svadbi’ Maja Šuput zaželjela se koncerata pa je na Instagramu uputila poruku Nacionalnom stožeru civilne zaštite.

“Samo da prijavim stožeru da sam ja za koji dan spremna vratiti se svom koncertnom djelovanju pa nek krenu s popuštanjem mjera jer nam ovo svima treba za mentalno zdravlje. Ajmo ekipa, tko jedva čeka koncerte i ludovanja?? Poslat ću im vaš popis, možda ih smekšamo u odlukama”, napisala je u opisu snimke svoga nastupa na kojem pjeva pjesmu ‘Amnezija’.

Pratitelji su joj poručili da i oni jedva čekaju koncerte, no neke je zbunio stari video.

“Je li to znači da si rodila pa si za koji dan spremna? I mi jedva čekamo koncerte i sve ono što ide uz to s tobom”, “Znači li to da je mali šmeker stigao na svijet ili se varam?”, “Okej, ovo nije u redu… Ako si rodila zašto nismo imali live prijenos poroda kad smo već morali biti obavješteni za sve prije poroda?”, pisali su joj fanovi.

Maja je ušla u deveti mjesec trudnoće, a sina bi trebala dobiti u drugoj polovici ožujka.