Antonio Mitar je u Supertalentu pokazao još jedanput pokazao svoj neobičan talent. On je naime mentalist, a to je nešto što gledatelji nisu imali prilike vidjeti. U ranijoj fazi ovog showa je članove žirija već napravio budalama, što su i sami priznali.

"S današnjom točkom nisam siguran da li se vidim u finalu jer ono što sam pripremio mnogima se neće svidjeti zato što bit će dosta strašnih elemenata pa ovisi kako će ljudi reagirati. Strah je zapravo iluzija, strah ne postoji, ljudi kreiraju strah u svojoj glavi, ljudi se uvijek ili često zamrznu, a onda odluče da li će se boriti ili bježati od straha", poručio je prije početka svoje strašne točke.

On je potom počeo dodirivati jednog po jednog članove žirija, a oni su kao u transu izvodili naredbe koje im je govorio. Igor Mešin je to činio čak i bez dodira, jer je njime upravljala strašna lutka.

Preplašena Maja

A onda je na red došla Maja Šuput. Mešin je osjetio i njene dodire te je napustio pozornicu. Potom je Antonio uzeo Majin mobitel i zamolio ju da upali diktafon, rekavši da će postaviti nekoliko pitanja duhovima, kako bi vidio hoće li se netko odazvati.

Kad su preslušali snimku, čuli su se zvukovi kojih na snimanju nije bilo, a među njima je bilo i Majino ime. Ona je u strahu napustila pozornicu, piše Dnevnik.hr.

"Nisu ovo čista posla. Kaj je meni ovo trebalo?" komentirala je, pa se obratila Antoniju: "Iskreno, užasno mi je žao što si me pozvao na pozornicu jer mene je ovo baš prestrašilo. Ne sviđa mi se ni to s Mešinom, ni to s lutkom, to izgleda spooky, ni duhovi, ni prizivanje mrtvih, iskreno mi je žao što si me pozvao. Ljudi koju su umrli trebaju biti tamo gdje jesu, ja se ozbiljno toga bojim, i ne zanima me je li ovo ispalo dobro ili ne, ja sam sad loše i ne osjećam se dobro", poručila mu je Šuput.

Ples na kiši

Upravo zbog lošeg osjećaja kojeg su imali članovi žirija, Antonio nije završio u finalu Supertalenta, ali zato jesu plesačica Azra Grljević, 12-godišnji pjevač Josip Šušnjara i cirkusant Emilio Alcantara, piše Nova TV.

Žiri ni na audiciji nije prestao gledati u Azru Grljević, a u polufinalu je izvela senzacionalnu točku s plesom na kiši u kostimu koji je sama sašila.

"Rekli smo da si ti 'the žena', da imaš 'the kostim', a ja bih rekla da je ovo bio 'the show'! Nastup je bio fenomenalan, izgledala si senzacionalno i plesala si sjajno. Baš je bio show i ono što nam je trebalo večeras“, poručila je Maja.

Splićanin Josip Šušnjara ima samo 12 godina, a svojim je glasom rastopio mnoga srca na audiciji. Za polufinale je odabrao hit Harryja Stylesa "Sign of the Times". Osim za vokal, Josip je dobio i pohvale za stajling i stav. Ravnodušan nije ostao niti Davor Bilman.

"Ja ću samo reći da si u mojoj glavi nakon svog nastupa napravio ozbiljnu pomutnju, nedoumicu ili čak troumicu tko bi trebao proći u finale i mislim da ti je to dovoljno dobar komentar“, rekao mu je.

Impresivna cirkuska točka

Impresivne vještine Emilija Alcantare nisu ostale nezapažene niti u polufinalu. ovoga puta mu je pomogla i supruga, a sve je odradio uz taktove pjesme "Do you love me". Vrhunac točke je bio kada se popeo na cirkuske rekvizite koji su se ispod njega ljuljali.

"Večeras je bio barem tri stepenice iznad audicijskog nastupa. Balansiranje u dva smjera, zbilja ne razumijem kako je to moguće. Ovo je apsolutno zaslužilo ići u finale, ali bez dileme“, objasnila je Martina Tomčić razloge zašto se baš on našao u finalu Supertalenta.