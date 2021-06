Reality zvijezda Madison LeCroy u šali si je pripisala zaslugu što su Jennifer Lopez i Ben Affleck ponovo zajedno, javlja Page Six.

Ona je to izjavila nakon medijskih natpisa da je ona krivac za prekid Jennifer i Alexa Rodrigueza. "Kažem, Nema na čemu!", komentirala je vezu između J.Lo i Afflecka za US Weekly.

Page Six je ekskluzivno izvijestio u ožujku da je Jennifer otkazala zaruke s Rodriguezom i zauvijek ga ostavila nakon šuškanja da ju je varao s Madison.

Alex je pokušao kontaktirati Madison?

Međutim, LeCroy nastavlja negirati svoju vezu s prekidom zaruka slavnog para. "Bit ću iskrena. Nisam imala nikakve veze s njihovim prekidom i mislim da to svi znaju. A ako to ne znate, onda je to smiješno", rekla je za US Weekly.

Alex ju je, navodno, nakon što su osvanuli natpisi o njihovoj aferi pokušao kontaktirati, no Madison ge je odbila. No, njegov glasnogovornik demantirao je tu glasinu.

"Nisam siguran tko želi imati koristi od ovih glasina i lažnih priča. Činjenično su netočne. Alex je fokusiran samo na svoj posao i obitelj", kazao je.

Ubrzo nakon prekida između Jennifer i Alexa, latino diva se vratila svojoj bivšoj ljubavi Benu Afflecku. Čini se kao da su njih dvoje u ozbiljnoj vezi. Zajedno putuju i njihove obitelji međusobno se druže. Njih dvoje bili su zaručeni 2000. godine, no 2002. su prekinuli.