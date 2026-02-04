Zvijezda RTL-ovih showova Nina Brnetić: 'Sad bih se u 'Gospodinu Savršenom' borila za Petra'

Simpatična Zagrepčanka Nina Brnetić gledateljima je postala poznata kao djevojka koja je ljubav hrabro tražila pred kamerama – najprije u četvrtoj sezoni RTL-ova ‘Gospodina Savršenog’, a potom i u posljednjoj sezoni ‘Ljubav je na selu’, gdje se okušala u seoskoj romansi na farmi kod Tomislava. Uvijek iskrena, vedra i svoja, Nina nije skrivala emocije, ali ni stavove o ljubavi, odnosima i životnim vrijednostima. U razgovoru za Net.hr otkriva kako danas gleda na svoje televizijske avanture, vjeruje li još uvijek u ljubav i kakvog muškarca priželjkuje, ali i čime se bavi kada kamere nisu upaljene.

Foto: RTL

'Tomislav i ja nismo u kontaktu'

Kako ste doživjeli svoje iskustvo u Ljubav je na selu i što vas je najviše privuklo odlasku na farmu kod Tomislava?

Na snimanju Ljubav je na selu mi je bilo odlično. Pozitivno iskustvo, opuštena, vesela atmosfera na farmi. Također mi je bilo zabavno te mi je drago što sam upoznala nove ljude iz različitih društvenih krugova. Odabrala sam Tomislava jer od svih kandidata mi se činio pristojnim, dragim i dobroćudnim.

Jeste li tijekom boravka na farmi shvatili nešto novo o sebi ili o tome što tražite u partneru?

Tijekom boravka na farmi potvrdila sam da se ne treba mijenjati za ikoga i da je uvijek ispravno držati se svojih želja i uvjerenja kod odabira partnera. I dalje tražim nekoga sličnom sebi i svome svjetonazoru te životnom stilu.

Kako biste opisali svoj odnos s Tomislavom nakon showa i jeste li ostali u kontaktu?

Nakon emisije Tomislav i ja nismo toliko u kontaktu, u slučaju da dođe u Zagreb, rado ću otići na prijateljsku kavu.

Foto: Rtl

'Partnera ću pronaći kad se najmanje nadam'

Što biste danas promijenili u svom pristupu ljubavi nakon iskustva u Ljubav je na selu?

S jedne strane pristup mi je ostao isti, dok s druge strane nije da se pretjerano trudim pronaći partnera. Nekako mi djeluje kako ću slučajno upoznati partnera, kad se najmanje nadam.

Gledate li novu sezonu Gospodina Savršenog? Za koga biste se vi borili u ovoj sezoni, za Petra ili Karla?

Pratim petu sezonu, pogotovo jer nakon sudjelovanja u emisiji gledam iz potpuno drugačije perspektive. Borila bih se za Petra jer mi djeluje da bismo Karlo i ja ostvarili prijateljski, a ne ljubavni odnos.

Što vam je ostalo u najljepšem sjećanju iz vašeg sudjelovanja u Gospodinu Savršenom? S kim ste ostali u kontaktu nakon showa?

U najljepšem sjećanju su mi ostala druženja nakon ceremonije ruže gdje bismo komentirale i raspravljale o događajima tog dana. Družim se s dosta djevojaka iz emisije, najviše s Anom i Polinom jer srećom pa živimo u istom gradu tako da se brzo i jednostavno dogovorimo za kave i izlaske. Vanja i Selma su također u mom društvenom krugu i uvijek se nađemo kad dođu u Zagreb, dok s ostalim curama razgovaram na društvenim mrežama.

Foto: Pavao Bobinac (Dosadni) fotograf

'Od muškarca želim da je mi sličan po karakteru'

Vjerujete li i dalje u ljubav? Kakvog muškarca priželjkujete?

I dalje vjerujem u ljubav, okružena sam njome svakodnevno. Od muškarca želim da je mi sličan po karakteru, da je dobrodušan, veseo, otvoren, opušten.

Kad vas ne gledamo na malim ekranima, čime se Nina privatno bavi? Što vas najviše ispunjava?

Privatno sam jednako vesela kao što sam bila i u emisijama. I dalje odlazim u kazališta, volim svirke, koncerte, društvene igre, kartaške igre te videoigre. Najviše me ispunjava druženje s bliskim osobama. Divno je sjesti na kavu nakon radnog dana s ekipom i brbljati o svemu, a pogotovo kad organiziramo zajedničke obroke. Doduše ne kuham, rijetko kad se kod mene organizira brunch ili večera, već odlazimo uvijek kod istih cura na feštu.

