Željko i Tatjana se prepustili jedno drugome: 'Iskreno te volim do zadnjeg dana!'

Nakon žestoke svađe, Toni i Valentina priznali su da su izgladili sve nesuglasice, no Valentina je ponovno imala razloga za živciranje, ovaj put zbog Antonele i Tonijeve mame.

"Čula sam razgovor koji mi se nije svidio, gdje su njih dvije malo komentirale protiv mene“, kazala je Valentina.

"Ako sam nešto i rekla, to je samo istina“, poručila je mama, "Nemam ja protiv Valentine ništa, ako će ona doći, ako će se ponašati normalno... Ako bude provocirala, ja šutjeti neću jer ovo je moja kuća i ja sam tu cijeli život! Da mene jedna balavica ponižava, neće. A njemu ako nije pravo, brate mili, spakiraj si stvari i idi za njom. Toni i ja ćemo razgovarati kad ovo sve prođe!“

"Imam pravo na svoje mišljenje, nisam došla ovdje šutjeti i trpjeti“, poručila je Antonela, a zamjerila je Valentini, Toniju i Mariji što je večer prije nisu pozvali u izlazak.

U Puli za doručkom, Milena je Katici i Rivi pričala detalje svog spoja s Ivom, a otkrila je i da ju je pokušao poljubiti. Katica je priznala da nije ljubomorna. Riva je priznala da se osjeća usamljenom jer Ive nikad nema doma te kako smatra da Milena manipulira Katicom.

U Ogulinu, Željko i Tatjana odlučili su zajedno skuhati ručak, a Vesna im se pridružila. Marija je to smatrala „ulizivanjem“, a Željku je zasmetalo što se ona drži po strani dok ostali rade. Farmer je obavijestio Mariju i Vesnu da bi volio Tatjanu odvesti na spoj nasamo kako bi se još više povezali.

Foto: RTL

Kod Zlatka, njegove odabranice čistile su paprike, a on ni s tim nije bio zadovoljan. Blanka je imala sve manje razumijevanja za njegovo ponašanje, stavove, kritike i radne zadatke. "Mišljenje sam promijenila totalno o njemu“, priznala je.

Farmer im je obećao da će ih voditi na izlet u toplice, no ni to nije moglo popraviti atmosferu. Uz to, najavio je i da će uskoro morati jednu od njih poslati kući, a činilo se da ih to ne dira previše.

Darko, Brankica i Anamarija pekli su kukuruze, a dame su to vrijeme iskoristile da još malo više upoznaju svog farmera.

"Volio bih poljubiti i jednu i drugu, ali ne istovremeno, da ne dođe do rata“, priznao je.

Ilija je za to vrijeme Rasemu smjestio u sobu i pomogao joj pripremiti krevet za spavanje. Iduće jutro ustali su u isto vrijeme i kuhali kavu. Nije trebalo dugo da Ruža posjeti Iliju u njegovoj spavaćoj sobi.

"Mislim da se sad Ruži pozicija malo povaljala. Je li bilo nešto, ne mogu reći, ali sam je zatekla u nezgodnoj situaciji“, komentirala je Marija, a Ruža se pravdala da se ondje otišla presvući.

"U Ružinim očima ne vidim ljubav“, procijenila je Rasema odnos Ruže i farmera.

Toni i Valentina osamili su se kako bi iskreno porazgovarali, zaključivši da su oboje emotivni i brzo planu, no Valentina je smatrala da svađe potiču drugi ljudi oko njih, a posebno Antonela.

Foto: RTL

„Kad osjećam da je netko protiv mene, ja s tom osobom više ne mogu sjediti za stolom ,ne mogu pričati, ja tu osobu odmah križam“, dodala je Toniju, „Okreće tvoju mamu protiv mene... Ako se imam u planu preseliti kod tebe, ako što smo dogovarali, ne želim da tvoja mama bude protiv mene.“

Toniju je bilo drago što se Valentina zauzima za sebe, ali u isto vrijeme branio je i mamu.

„Rekla sam mu da više trenutno ne znam bismo li mogli živjeti tu, ali vidjet ćemo kako će biti. Bitno mi je samo da Toni nema problem s tim da budemo bilo gdje. Čim smo nas dvoje sami, meni je to puno lakše. Ako bude kakvih problema, on se kupi sa mnom i idemo zajedno... Bitno je samo ako smo jedno uz drugo“, zaključila je Valentina, a razgovor je završio zagrljajima.

Kod Ivice su se nakon burnih svađa proteklog dana stvarno konačno počele smirivati. Farmer je curama najavio da ih vodi na izlet, no jednu od njih morat će i izbaciti, što je njih šokiralo.

Tatjana i Željko krenuli su na svoj romantični spoj u spilji, a on joj je priznao da ni Vesna ni Marija kod njega nemaju šanse. Nije trebalo dugo da se prepuste jedno drugome.

„Ja sam u svima tražila njega, kao što je on u svima tražio mene“, kazala je Tajči pa farmeru darovala njemu poznatu narukvicu koju je čuvala godinama, a on nije mogao sakriti suze te ju je odmah zagrlio i strastveno ljubio.

„Mogu ti reći iskreno da te volim“, priznao joj je, a i ona je njemu uzvratila, „I ja tebe! Sad više ne ideš nikamo, do zadnjeg dana!“

Zlatkove dame lagano su se pakirale jer jedna od njih mora napustiti imanje, a Blanka je bila uvjerena da ona ispada.

„Možda bi bilo bolje da idem ako ova žena ostaje, ja s njom ne mogu na kraj“, Antonija je kritizirala Mirjanu.

„Bilo bi mi malo krivo da odem, ali ako je vrijeme, vrijeme je“, Mirjana je kazala, smatrajući da je farmerov favorit ipak Antonija.

Foto: RTL

Darko, Anamarija i Brankica večer su završili razgovorom na terasi. Farmer je pitao Brankicu je li za zajedničko tuširanje, što je ona glatko odbila. Priznala je da je zahladila svoj odnos prema njemu jer je, po njezinu mišljenju, preozbiljan, fali mu spontanosti i topline, sve ono što njoj treba: „Shvatila sam da on nije muškarac za mene!“

Farmer je isto pitanje postavio i Anamariji, no i ona je odbila, misleći da se samo dobro šali.

„Možda i bi jedna da nema druge“, smatrao je.

Anamarija je stavila svoju ruku pokraj njegove: „Htjela sam vidjeti osjeti li nešto prema meni ili ne. Tako se kemija stvara...“

„Nešto mi se okrenulo, nešto se tu počelo događati“, priznao je farmer.

„Anamarija je za njega jako zagrijana i ja ću se sa svoje strane povlačiti“, zaključila je Brankica.

A što još očekuje farmere i njihove dame te tko napušta imanja, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

