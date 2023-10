Lena je otkrila čime mogu druge kandidatkinje i ona zavesti Antu. "Možda će ga tim šarmom zavesti. Milena možda tim jezikom, a ja takva kakva jesam kuhanjem", rekla je Lena.

Istaknula je da će ići na kartu ljubav ide kroz želudac i posvetila se pripremanju hrane. Ante je pozvao svoje prijatelje da upoznaju kandidatkinje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Njemu žena treba da jednostavno da napravi njegovu kuću toplom, veselom", rekao je farmerov prijatelj Irfan. Lena je komentirala kako su prijatelji Antu nahvalili.

"Ja za svoje prijatelje nikad ne brinem jer oni će uvijek o meni reći sve najbolje", ispričao je farmer.

"Ja mislim da njega ovi ljudi znaju u drugom svjetlu nego što ga žena poznaje. Mislim da muškarac ne može odgovoriti na žensko pitanje", istaknula je Milena. Nju je zanimalo i zašto prijatelji zovu Antu Munja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U svemu je brz", objasnio je jedan od njih. "To ne valja uvijek", komentirala je Klara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Irfan je rekao da mu je žao Ante jer će mu teško biti odabrati jednu od kandidatkinja. "On jako voli plavuše", rekao je drugi farmerov prijatelj. "Ja znam barem tri, četiri koje nisu bile plavuše. Prema tome, karakter i mentalitet je presudan kod Ante", rekao je Irfan kroz smijeh.

K Anti na imanje stigli su i svirači, a Klara je komentirala da to nije njezin stil zabave i činilo se da baš ne uživa. "Ne želim nikog povrijediti. Muzika mi nikako ne valja", rekla je i istaknula da joj nije odgovaralo ponašanje Antinog prijatelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dok je ona sjedila, Milena i Lena su pjevale i plesale. Za Klaru je bio i veliki minus što je Ante zbog svojih prijatelja zaboravio na nju i ostale kandidatkinje.

"Nadam se da će im biti ok. Ako bude sutra neka zamjerka, pokušat ću to ispraviti i to je to", rekao je Ante.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Klara glumi da je lijepa, ne može na tamburice plesati. Ona bi narodnjake. Klara malo previše koketira s prijateljima. Malo mi ne odgovara njezino ponašanje večeras", komentirala je Lena. Klara voli koketirati. To je njezin hobi vjerojatno", rekla je Milena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znam da se većini muškaraca i žena sviđam pa ne trebam koketirati. Jednostavno mi muzika nikako ne odgovara. Ja na to ne mogu plesati", istaknula je Klara.

POGLEDAJTE VIDEO: Zaiskrilo između Lene i Klare: 'Ne može na tamburice plesati, malo previše koketira'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ljubav je na selu' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!