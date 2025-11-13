Vrući dodiri i poljupci: Dejan se nakon Ajde prebacio na Miljanu, ona mu znakovito odgovorila

Nakon prvih upoznavanja i slatkih nespretnosti, farmeri i njihove djevojke u "Ljubav je na selu" sinoć su napokon dobili priliku opustiti se na dugo očekivanom tulumu.

Plesni podij brzo je postao pozornica za flert, vruće dodire i prve poljupce. Dejan je tijekom večeri "zavodio" svoju zlatnu djevojku Ajdu, piše RTL.hr.

Kasnije je Dejan priznao: "Poljubili smo se na blic jer Ajda još ne zna francuski poljubac, kaže da nikada nije probala. Nadam se da ću je ja to naučiti."

Dejan je osvajao i Tomislavovu zlatnu djevojku Miljanu

No, Dejan nije dugo ostao samo uz Ajdu. Naime, oko njega je bila i Tomislavova zlatna djevojka Miljana. Vanjski prostor i tišina omogućili su Dejanovim poljupcima da krenu u novu fazu, ali Miljana nije bila baš toliko spremna na sve. "Morat ćeš ga zaslužiti", poručila je Miljana.

