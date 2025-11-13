FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'MORAT ĆEŠ ZASLUŽITI' /

Vrući dodiri i poljupci: Dejan se nakon Ajde prebacio na Miljanu, ona mu znakovito odgovorila

Vrući dodiri i poljupci: Dejan se nakon Ajde prebacio na Miljanu, ona mu znakovito odgovorila
×
Foto: Rtl

Plesni podij brzo je postao pozornica za flert, vruće dodire i prve poljupce

13.11.2025.
8:47
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon prvih upoznavanja i slatkih nespretnosti, farmeri i njihove djevojke u "Ljubav je na selu" sinoć su napokon dobili priliku opustiti se na dugo očekivanom tulumu. 

Plesni podij brzo je postao pozornica za flert, vruće dodire i prve poljupce. Dejan je tijekom večeri "zavodio" svoju zlatnu djevojku Ajdu, piše RTL.hr

Vrući dodiri i poljupci: Dejan se nakon Ajde prebacio na Miljanu, ona mu znakovito odgovorila
Foto: Rtl

Kasnije je Dejan priznao: "Poljubili smo se na blic jer Ajda još ne zna francuski poljubac, kaže da nikada nije probala. Nadam se da ću je ja to naučiti."

Dejan je osvajao i Tomislavovu zlatnu djevojku Miljanu 

No, Dejan nije dugo ostao samo uz Ajdu. Naime, oko njega je bila i Tomislavova zlatna djevojka Miljana. Vanjski prostor i tišina omogućili su Dejanovim poljupcima da krenu u novu fazu, ali Miljana nije bila baš toliko spremna na sve. "Morat ćeš ga zaslužiti", poručila je Miljana.

 

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Bizarno u Bijeloj kući: Nitko ne vjeruje što je Trump napravio bivšem vođi Al-Kaide

Ljubav Je Na Selu
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'MORAT ĆEŠ ZASLUŽITI' /
Vrući dodiri i poljupci: Dejan se nakon Ajde prebacio na Miljanu, ona mu znakovito odgovorila