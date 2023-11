Farmer Ante je odlučio kako je vrijeme da kandidatkinja Victoria Memić ide kući. Na njegovu odluku je reagirala mirno, a u showu su s Antom ostale još Milena i Klara. Show 'Ljubav je na selu' pratite od srijede do petka u 21.15 sati na RTL-u, a sve epizode dostupne su i na platformi Voyo.

'Ante nije za vezu'

"Što se tiče Ante, on je ok kao osoba za prijatelja, ali za veze je bezveze", rekla je Victoria.

Victoria je otkrila što misli o ljubavi i vezama, a njoj se, kako kaže, nigdje ne žuri.

"Nisam opsjednuta time da sada pronađem srodnu dušu, da žurim u nešto. Smatram da svi imamo negdje srodne duše, da ćemo pronaći ljubav", ispričala je za RTL.hr.

Nije imala sreće u ljubavi

Victoria je bila u desetoj sezoni showa 'Ljubav je na selu', a nedugo nakon je pronašla čovjeka za kojeg je mislila da je to - to. No, nažalost, nije tako ispalo.

Foto: RTL Foto: RTL

"U toj sezoni nisam s farmerom sklopila ljubav već sam upoznala mimo farme jednog muškarca i kasnije je on mene zaručio u Beogradu, ali nije nažalost uspjelo", ispričala je.

'Prava ljubav dođe tamo gdje je ne očekuješ'

Iako nije imala sreće u ljubavi, Victoria ne gubi nadu.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu - Ante i Victoria

"Moja procjena je da mnogi to ne znaju cijeniti i njegovati. Rijetko će se naći osoba koja je uredu u svim segmentima. Želim poručiti svima da nikada ne gube nadu jer prava ljubav dođe tamo gdje je ne očekuješ", rekla je.

