POMIRILI SE /

Vesna i Ivo iz 'Ljubav je na selu' nakon prekida zaruka romansi dali novu šansu: 'Ni prvi ni zadnji'

Vesna i Ivo iz 'Ljubav je na selu' nakon prekida zaruka romansi dali novu šansu: 'Ni prvi ni zadnji'
×
Foto: RTL

Nakon prekida zaruka i javnih nesuglasica, par je okrenuo novo poglavlje u životu

6.10.2025.
9:55
Hot.hr
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon burnog razdoblja jedna od najpraćenijih ljubavnih priča iz emisije "Ljubav je na selu" dobila je iznenađujući, ali sretan nastavak. Vesna Vuković i Ivo Obreza odlučili su svom ljubavnom odnosu dati još jednu priliku.

Vesna je na društvenim mrežama diskretno potvrdila pomirbu tako što je ažurirala status veze na „u vezi s Ivom Obrezom“. Na komentar prijateljice „Opet?“, duhovito je odgovorila: „Ni prvi ni posljednji koji su si dali novu priliku.”

Podsjetimo, Vesna i Ivo su nakon sudjelovanja u RTL-ovoj emisiji započeli ozbiljnu vezu koja je ubrzo prerasla u zaruke. Ipak, uslijed različitih nesuglasica, par je nekoliko puta prekidao. 

Show ''Ljubav je na selu'' gledajte na platformi Voyo bez reklama!

POGLEDAJTE VIDEO: Kreće nova uzbudljiva sezona popularne emisije 'Ljubav je na selu'

Ljubav Je Na SeluVesnaIvoPomirdba
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POMIRILI SE /
Vesna i Ivo iz 'Ljubav je na selu' nakon prekida zaruka romansi dali novu šansu: 'Ni prvi ni zadnji'