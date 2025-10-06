Vesna i Ivo iz 'Ljubav je na selu' nakon prekida zaruka romansi dali novu šansu: 'Ni prvi ni zadnji'

Nakon burnog razdoblja jedna od najpraćenijih ljubavnih priča iz emisije "Ljubav je na selu" dobila je iznenađujući, ali sretan nastavak. Vesna Vuković i Ivo Obreza odlučili su svom ljubavnom odnosu dati još jednu priliku.

Vesna je na društvenim mrežama diskretno potvrdila pomirbu tako što je ažurirala status veze na „u vezi s Ivom Obrezom“. Na komentar prijateljice „Opet?“, duhovito je odgovorila: „Ni prvi ni posljednji koji su si dali novu priliku.”

Podsjetimo, Vesna i Ivo su nakon sudjelovanja u RTL-ovoj emisiji započeli ozbiljnu vezu koja je ubrzo prerasla u zaruke. Ipak, uslijed različitih nesuglasica, par je nekoliko puta prekidao.

