Valentini smeta što nije sama s Tonijem, a Milena se svađala s Tamarom

Jutro u Ceriću započelo je kavom, ali i priznanjima. Toni je kazao kako je prespavao u sobi kod Valentine: “Razgovarali smo o svemu, o toj večeri koja se desila. Pokušavao sam je smiriti i jednostavno smo tako zaspali, ništa posebno. Valentina mi se i sviđa i izazov mi je možda biti s takvom curom.”

Ipak, planove im je malo pokvarila Antonela koja je vrlo brzo iduća ustala: “Skuhali smo i njoj kavu. Nismo imali nimalo privatnosti...”

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Zlatko je svojim damama poručio da će dobiti radni plan: “Mora tu biti kako ja velim!”

“Sam živi i ja ga s jedne strane i razumijem, ali sad smo tu tri žene i ne može biti kao kad je on sam,” poručila je Antonija, a složile su se i ostale.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Želio bih pronaći srodnu dušu da radi kao ja,” kazao je Zlatko.

Foto: RTL

Ilona zamjera Ivici što ne iskazuje svoje mišljenje

Jutro nakon velike fešte u Lipovljanima Ivica je curama kuhao kavu i gledao samo Ilonu. Ipak, ona mu je zamjerila što samo šuti i ne iskazuje svoje mišljenje.

“Zašto si se prijavio tu? Ti si taj koji trebaš nas ispitivati kakva nam je bila večer, kako smo se provele...” poručila mu je ljutito, dodavši da ga ona ima namjeru postrojiti.

“Volim dominantne žene,” smijao se Ivica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Da te netko onako ustrojava, ti nemaš muškosti,” Ivana je sve gledala sa strane uživajući, “Takav muškarac kroz život ne treba nikome.”

Foto: RTL

Gabrijela uskočila Darku u pomoć

Darko je nastavio oduševljavati svoje dame gostoprimstvom pa im je za doručak poslužio hrpu domaćih proizvoda, a kao glavna pomagačica brzo mu je uskočila uslužna Gabrijela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Gabrijela bi ostala ovdje, to stoji, da, ne znam... Opet mi tijelo govori nešto drugačije prema Brankici,” farmeru je i dalje jedna bila miljenica.

Foto: RTL

Dok je Ivo bio na poslu, njegove dame bacile su se na sadnju cvijeća, a Tamari se nije svidjelo što Milena vodi glavnu riječ. Glavna tema razgovora bio je farmer i njegova obećanja djevojkama.

Katica je priznala da je vidjela neke signale da mu se sviđa, a Tamara je otkrila: “Rekao je da idem do kraja bez obzira na vas.”

Ilija je svoje dame odveo da vide njegove konje, no one nisu bile previše impresionirane. “Trebao je znati puno više o konjima i pokazati nam više,” komentirala je Ruža.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ilija svojim damama zadao novi posao...

Mirjana je čak i uzjahala jednog konja, a Ruža i Marija to su protumačile kao znak da želi biti u centru pažnje. Ilija je svojim damama zadao da pokupe i slože grane, a on je za to vrijeme stajao i gledao, što one nisu najbolje primile. Zatim im je zadao novi posao, slaganje sijena te poručio da ide spavati i da ga probude kad budu gotove.

“Što sam ovo doživjela, da muškarac ode spavati, a ja da radim! Nije muškarac koliko sam mislila da jest,” poručila je Mirjana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

U Ceriću, Antonela je bila uvjerena da smeta Valentini. “Kad su ostali uokolo, sve me nervira, živcira, što nismo sami, što nismo zajedno,” poručila je Valentina pa Toniju pokazala da tijekom doručka mora sjesti pored nje.

“Muškarac mora imati stav, a Toni ga nema,” rekla je Antonela, “osjećala sam se kao treći kotač. Čim Valentina toliko podbada, znači da nije sigurna u sebe, da postoji neka sumnja u njoj da će Toni promijeniti mišljenje. To je kompleks da mora biti gazdarica, šefica.”

Valentina i Toni su se zaljubili

Valentina je podsjetila Tonija da nešto važno moraju ispričati curama, a on se dvoumio, no ipak kazao: “Valentina se zaljubila. I ja malo, malo više! Treba nam kuma i svirač!”

“Vjerujem da nisu zaljubljeni jer se, realno, ne može tako brzo zaljubiti,” Antonela je zaključila, a Vivien je smatrala da i one zaslužuju pažnju dok su god kod njega u kući.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

A nakon lekcije o povijesti i jutarnje šetnje, u Ogulinu je sve bilo spremno za radnu akciju – zalijevanje paprika, čupanje korova i šišanje živice.

“Pripremio sam za cure dosta posla, bit će tu radova puno,” poručio je Željko, a njegove dame bez pogovora su krenule na posao. Vesna je šišala živicu i smatrala da je Petra i Marija ljubomorno gledaju ispod oka, a zatim je sa Željkom krenula u izvidnicu i progovarala ostalima na obavljenom poslu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Prčkala je onako, da ne uništi svoje noktiće. Nije došla tu da radi nego da uživa i odmara,” kritizirala je Mariju.

Izbila je neočekivana svađa

Ivo je svoje odabranice odlučio iznenaditi roštiljem i svojim poljem lavande. No na putu do idile, izbila je neočekivana velika svađa. Milena je branila Katicu koju je Tamara izvrijeđala, a zasmetalo joj je i to što Tamara ništa ne radi po kući, već pospremaju iza nje.

“Brani je, vodi je kući majci,” ljutita Milena je poručila farmeru, dok ju je on pokušavao smiriti, “Ja mogu odmah ići, napada i mene i Katicu. Ovo je danas eskaliralo. Ja joj ništa ne radim, ali je dosta. Ne da nam mira.”

“Nikoga ne branim, ja vas smirujem. Ne vidim razloga zbog čega, to mi nije jasno,” govorio je farmer pa Milenu odveo sa strane da mu u miru objasni sve.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I Katica je otišla s Ivom nasamo i zaplakala, a Ivo ju je zagrlio.

“Sa takvima kao ti nemam što razgovarati, nemaš osnovu bontona i kulture. Oprosti, ali meni je dosta. Za tobom čistim, dvorim te, nisam ja čistačica ničija,” Milena je poručila za kraj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Želi me se riješiti. To je možda neka njezina taktika da me odgurne od Ive,” zaključila je Tamara.

Foto: RTL

Ivo je za ruku poveo i Tamaru koja mu je pokušala objasniti da je Milena samo ljubomorna na nju: “Ljube, je l' ti meni vjeruješ?”

“Ne znam više tko koga napada! Nemojte, molim vas, budite smirene. Ako ne, ja bih već danas izbacio jednu,” poručio je Ivo.

A je li se situacija smirila i kako će proći novi dan na imanjima, pokazat će nova epizoda “Ljubav je na selu”, sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Medo iz Novog Vinodolskognadmudrio ljude i izbjegao klopku: 'Nije ušao u kavez'