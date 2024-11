Valentina krivi druge za probleme s Tonijem: 'Bilo nam je lijepo dok nisu stigle cure'

U najnovijoj epizodi emisije "Ljubav je na selu" koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo bez reklama, Toni i Valentina su, nakon burne svađe koja se dogodila na njegovom imanju, razgovarali nasamo kako bi izgladili nesuglasice.

"Valentinice, srećice moja, što ti misliš nakon one naše nesuglasice jučer?", upitao je Toni, pokušavajući doći do zajedničkog zaključka. Valentina mu je iskreno odgovorila: "Dogovorili smo se da nam to nije potreba da se svađamo zbog takve neke gluposti, pogotovo da nas rastave neke nebitne osobe koje očito rade na tome, je li tako?” Toni se složio s njom: "Pa može se reći."

Razgovor je zatim krenuo u smjeru priznavanja emocija i toga koliko ljutnja može dovesti do nepromišljenih riječi. "Svašta se kaže u ljutnji, a kad se smiriš, nije to tako", priznao je farmer, dok je Valentina dodala: "Normalan par, mislim, ima i nesuglasica i prepirki i svađa." Toni se nadovezao riječima da su upravo emocije te koje izazivaju takve trenutke: "Da nema emocija, ne bismo bili takvi."

Valentina krivi druge za svađu s Tonijem

Valentina je također komentirala kako prisutnost drugih ljudi i kamera doprinosi tenzijama, objašnjavajući: "A i znaš dok smo nas dvoje bili sami da nismo imali nikakvih prepirki ni ničega, je li tako? Bilo nam je lijepo dok nismo došli tu i dok nisu došle druge cure.” Toni je potvrdio njene riječi i dodao: "Puno je drukčije dok smo sami, kad nema nigdje nikog, nema kamere, nema mojih, nema djece. To je sasvim drukčija priča."

Na kraju razgovora, Valentina je iskreno priznala što je smeta, osvrnuvši se na komentare koje je čula: "Nije okej govoriti da je žena došla tu zbog promocije, novca, da ona neće tog čovjeka, da ona iskorištava tog čovjeka. Nije ljudski tako se ponašati", ispričala je Valentina.

Foto: RTL

Podsjetimo, Toni i Valentina posvađali su se zbog nesuglasica oko odlaska na koncert – Valentina je željela ići, dok je Toni smatrao da to nije moguće. Dok je kroz suze objašnjavala svoje želje, Valentina je rekla: "Ako ću biti s nekim, bit ću s nekim tko će biti uz mene uvijek, uvijek." Toni joj je na to odgovorio: "Ako ti se ne sviđa, slobodno možeš spakirati stvari i otići prvim vlakom. Nećeš me praviti budalom."

Novu sezonu''Ljubav je na selu'' gledajte ponedjeljkom i utorkom od 21.15 sati na RTL-u te nedjeljom u 20.15, a nove epizode 24 sata ranije možete pogledati na platformi Voyo.

