Nekadašnja kandidatkinja "Ljubav je na selu" Nevenka Bekavac, shrvana je otkako je preminuo njezin suprug, umirovljeni nosač kofera Zvonimir Petričević s kojim je bila šest godina u braku. Imao je tek 48 godina. Nevenka i njezin Zvone imali su zanimljivu ljubavnu priču.

Početak njihove ljubavi

Neve i Zvone upoznali su se u Međugorju na hodočašću, a ona se često hvalila kako je obasipa pažnjom i kupuje joj poklone. Naime, zbog pandemije Neve je zapela u Sinju kod Zvonimira, što joj je teško palo jer je izgubila slobodu kretanja i nije mogla uživati s prijateljicama na kavama u Splitu.

"Uvijek u braku može biti još bolje, ako se drži do toga, ne smije postati dosadno. Sjeti se on da izvede na večeru i kupi mi poklon, ponekad me iznenadi", priznala je nekoć najpoznatija natjecateljica showa Ljubav je na selu.

Njhovo vjenčanje

Nevenka i Zvone vjenčali su se 2017.godine, nakon dvije godine veze, a nagađalo se već tada da je trudna, ali ispočetka Neve nije htjela priznati. Samo dva mjeseca nakon sudbonosnog da, u 41 godini Nevenka Bekavac rodila je sina.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Preminuo suprug Nevenke Bekavac

Godinu i pol nakon rođenja sina, Nevenka je priznala kako je inteligentan i da nestrpljivo čeka da prohoda.

"Godinu i pol je navršio - nadam se da će sve biti u redu i da će uskoro prohodati. Mislim da je mali dosta inteligentan i voli se igrati sa mnom", rekla je Neve tada.

Iako je Neve bila zaljubljena preko ušiju u Zvonu, kako je rekla, voljela je baciti oko na zgodne muškarce te nabrojala neke koji su joj najprivlačniji.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL Nevenka Bekavac i Zvonimir Petričević se vjenčali

"Gospodin Savršeni, Igor Štimac od nogometaša ili što je..., pjevač Boris Novković i Ivan Zak", izdvojila je sinjska kraljica neke od njoj najatraktivnijih Hrvata.

Par se vjenčao kod matičara, a njezina kuma bila je također natjecateljica showa 'Ljubav je na selu', koja se pojavila u nekoliko sezona, Vita Maslačak.

Neve je sa svojom kumom i sinom ovo ljeto bila i na odmoru u Italiji, a kako tvrdi Zvone je tada uživao u Hrvatskoj.

"Ljetujem u sa sinom i prijateljicom u Italiji. Muž odmara u Hrvatskoj", rekla je Neve.

Ocjenjivala bivše farmere

Također, Neve je nedavno za RTL ocjenjivala izglede bivših farmera kod kojih je bila. Prvo je u emisiji upoznala Ivicu Stapića iz mjesta Habjanovci u petoj sezoni, a za njega je rekla da joj je jedina mana bila što je bio stariji od nje, a ostalo joj sve bilo super.

"On mi je ta vaga, sredina. Bio je dovoljno zgodan, malo stariji od mene, ostalo sve super. Nije me izabrao i nisam išla. Lijepo se ponašao i dobro smo se složili", rekla je Neve.

Foto: Promo RTL Foto: Promo RTL

Idući na redu bio je Goran Žigo, jedan od najupečatljivijih kandidata te emisije.

"On nije stariji, on je mlađi, ali tako po svemu... zbog ponašanja. Zaslužuje tu ocjenu. Dobra je ta ocjena. Nije mi se sviđalo što se malo više zeza", naglasila je.

Foto: RTL Foto: RTL

U sezoni sedam Neve je upoznala Dražena Božića iz BiH, a o njemu također ima samo riječi hvale.

"On je onako malo mirniji. Njemu bih dala četvorku. On ima i nema dobre fore. Tako. Ništa baš posebno. Malo je onako staloženiji i ozbiljniji od njih dvojice. Iako me ni on nije izabrao", rekla je.

