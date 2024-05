Toni Patrčević jedan je od farmera nove, 17. sezone "Ljubav je na selu", a propuštenu epizodu možete pogledati na platformi Voyo. Toni u slobodno vrijeme igra nogomet, pa je voditeljica Anita Martinović pitala Tonijeve suigrače kakav je on kad se zaljubi.

"Dosta se podređuje svojoj ljubavi. Čini mi se da je on dosta požrtvovan u toj vezi, da dosta daje sebe u to. Voli se i zabaviti, ne pije, ne puši. Voli izlaziti na večere", ispričali su oni. Otkrili su da je Toni romantičan i istaknuli da je pravi trenutak da krene u potragu za ljubavi.

Toni je odveo voditeljicu Anitu u svoj dom, a ispričao je kako je sam napravio fasadu na svojoj kući.

"To je mojih ruku djelo", rekao je.

"Odmah dame mogu vidjeti i koliko si sposoban", komentirala je Anita.

Slobodno vrijeme provodi s kćeri

Toni živi s svojom kćeri i majkom, a samo mu još nedostaje žena. Iznenadio je Anitu natpisom na betonu posvećenom "Ljubav je na selu".

Toni kad ne radi, nastoji provesti što više vremena s kćeri.

Foto: RTL Toni Patrčević - Ljubav je na selu

"Vozimo se biciklom, šetamo Bonija, malo u grad i na sladoled", rekao je.

Toni je potvrdio riječi svojih prijatelja da ne pije i ne izlazi, a voditeljica Anita je istaknula da je uzoran frajer za poželjeti. Pitala je farmera je li njemu važno da njegova odabranica bude uzorna i vrijedna.

"Bilo bi poželjno da je vrijedna, brine o sebi i da o kući brine. Ništa sad pretjerano", ispričao je Toni.

Veliki gubitak

Otkrio je Aniti što mu je važno kod žena.

"Tko kaže da mu ne igra neku ulogu izgled, taj laže. Da drži do sebe zbog nje same. Da imam s kime na trčanje i u šetnju", rekao je Toni. Želio bi aktivnu djevojku.

Iz bivše veze ima kćer, a drugu kćer je izgubio prije osam godina.

Foto: RTL

"Bila je jako bolesna, umrla je", rekao je Toni koji je proživio dosta gubitaka u životu.

"Najbolnije je izgubiti dijete. Ovo sve možeš nekako, ali dijete", ispričao je Toni.

Voditeljica Anita ga je pitala kako je to uopće preživio. "Ne znam. Nekako kroz posao, nekako sam osjetio da moram biti jak. Nisam ni oplakao čak svoje dijete. Svi su me ovdje gledali kao da su me osuđivali, kao da smo mi krivi za smrt djeteta. Teško je bilo, ali nekako", ispričao je Toni.

POGLEDAJTE VIDEO:Toni je proživio puno gubitaka, ali jedan ga je obilježio: 'Najbolnije je izgubiti dijete'