Toni opet ljubio Valentinu, no ona je i dalje ljubomorna

Ivica je svojim djevojkama pripremio doručak, a zatim najavio radnu akciju slaganja drva, no Ilona i Ivana nisu imale u planu zasukati rukave. „Imam snage, ali za nešto takvo nemam“, poručila je Ivana. Zlatko je svoje dame odlučio provozati u traktorskoj prikolici, a smijeha nije nedostajalo. Ivo je curama spremao iznenađenje – kampiranje. Milena se nadala da nema medvjeda, a farmer je poručio: „Ovo je sad prilika da budemo cijelu noć zajedno!“

Poseban izazov bilo je slaganje šatora, a farmer je pomagao Tamari. „Voljela bih s Ivom provesti noć u šatoru, ali prijateljski, ništa drugo“, kazala je i smatrala da je još uvijek njegov favorit, no Ivo je pripremio i poseban šator samo za njega.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Željko je i dalje muku mučio sa svojim curama, pa ih je pozvao da zajedno naglas rasprave sve trzavice i izravnaju račune. Marija se požalila na Vesnu koja voli dominirati i podbadati, a Petra je poručila kako je nervira njihov odnos i nepoštovanje prema domaćinu. Vesna je sve to smatrala pretjerivanjem i pokušala opravdati svoje ponašanje.

„Gura se, pusti neke osobe da se i one meni dokažu“, farmer je komentirao Vesnu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Ona želi sebe podići, a nas spustiti“, nadovezala se Marija.

Foto: RTL

Vesna se zbog ovih prigovora čak i rasplakala: „Moja životna priča je doslovno kao u Pepeljuge. Kad vidim da nešto ne ide, onda ja uskočim. I sad sam optuženik da se guram!“

Svađa je ipak završila zajedničkim zagrljajem.

Ilija je dame poveo u šetnju šumom, no njihov tempo nije mogao pratiti. Mirjana mu je pomagala pri usponu, a on ju je htio poljubiti u usta, no bezuspješno: „Samo u obraz! Ti si odabrao Ružu, nisi dao da te smotam.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A iako ju je pokušao pridobiti komplimentima, Mirjana u te riječi nije nimalo vjerovala. „Možda bih trebala biti malo stroža, odbojnija, no ipak sam gost na njegovoj farmi. Ne bih voljela da se situacija zategne, da ne pričamo“, poručila je.

Darko je svoje cure odlučio povesti na jahanje, no i Gabrijela i Anamarija i Brankica priznale su da se boje konja i odbile jahati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Iskreno, razočaralo me“, otkrio je tužno farmer pa uzjahao, a njih tri priznale su da je vrlo hrabar i odvažan, što im se svidjelo.

U Ceriću, Tonija i njegove cure posjetila je voditeljica Anita Martinović, koja je željela ispitati pikanterije s imanja.

„Jeste vi par?“ pitala ih je, a Valentina je pozvala Tonija da bude frajer pa on na to odgovori.

„Neću ništa reći, samo ću potvrditi jednim poljupcem“, kazao je Toni pa je poljubio, „Možda je to prerano, i meni je samom prerano, ali evo, taj klik, nisam vjerovao nikad da će se nešto takvo dogoditi, ona ljubav na prvi pogled, možda i na drugi“.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Vivien je priznala da u životu voli biti broj jedan, ali je vrlo racionalna i ne voli se nametati pa, ako je ovo stvarno ljubav, ona je sretna.

„Nisam rekla da ja odustajem, samo kažem da se među njima osjeti kemija“, kazala je Antonela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Što znači da ćeš se boriti?“ upitala ju je Valentina povišenim tonom, „Ako znaš da je već utakmica gotova, onda nemaš što bezveze trčati. Toni je već izabrao, tako da...“

Kampiranje kod Ive nastavilo se logorskom vatrom i iskrenim priznanjima. Katica je kazala kako je, dolaskom na farmu, ponovno počela vjerovati u ljubav: „Nisam nikad ništa u životu romantično doživjela, da mi je netko donio kavu u krevet, i zato sam bila razočarana u ljubav.“

„Ona je osjetila da s Ivom može biti sigurna i počela otpuštati te svoje kočnice“, smatrala je Tamara.

Tamara je priznala da ima leptiriće u trbuhu i primjećuje da se sviđa Ivi, a Katici nije bilo jasno kako se mogla zaljubiti nakon samo nekoliko dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Mislim da se i ona zaljubila, samo nije priznala sama sebi“, Tamara je zaključila.

Kod Ivice na farmi, drva je ipak trebalo složiti pa se sam bacio u akciju. Cure su sve promatrale sa strane, a Ilona je priznala da joj izgleda jako privlačno dok cijepa: „Sviđa mi se, doima se muževno.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve tri ipak su pokušale cijepati, a najbolje se snašla Amra. „Žena je terminator, svaka joj čast“, priznala je Ivana.

U Gračecu kod Zlatka kopali su se krumpiri, a on nije bio nimalo zadovoljan kako dame rade, pa je na sve imao prigovor i sve ih „podučio“. Antonija ga je uvjeravala da godinama to radi, no on nije vjerovao.

Foto: RTL

„Ne može meni jedan muškarac reći da ja to ne znam i da on bolje zna. Moji krumpiri su bolji nego njegovi“, nije dala na sebe.

A nakon što je osvojila Tonija, Valentina je morala osvojiti i njegovu mamu pa je pripremala doručak za sve.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Imamo zasad sasvim solidan odnos i razgovor, nadam se da će tako i ostati“, kazala je Valentina, koja je i pred njegovom mamom još jednom istaknula da bolju djevojku od nje Toni nikad nije imao, „On se svaki dan pita što je on to dobro napravio da su mu Bog ili Gospa Međugorska poslali Valentinu!“

„Ja ću tebe povesti jednom na njivu i dovoljno ti je nekoliko sati, da vidiš kakvu ćeš boju dobiti! Bolju nego na moru“, poručila je mama Valentini pa je podbola, „Hvala ti na doručku. Jesi ti to samo sad pred publikom ovako ili ćeš stalno?“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A nakon što su svi naglas rekli ono što osjećaju, Željko i njegove odabranice još su malo uživali u ljepotama ogulinskog kraja, a Ilija je svoje dame poveo u Cerovačke špilje. Darko je Anamariju, Gabrijelu i Brankicu poželio upoznati s prijateljima pa je organizirao roštilj. Anamarija je kazala kako sve više primjećuje koliko su kompatibilni Darko i Brankica.

„Težak zadatak imaš, tri djevojke. Sad je na tebi“, poručili su njegovi prijatelji, dodavši da je Darko stvarno odlučio skrasiti se, a njihov je favorit bila Anamarija.

Hoće li farmer uskoro odlučiti, pokazat će nova epizoda "Ljubav je na selu", sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubav je na selu oduševit će vas i ove sezone: Jedan bi jaču, drugi 'krušku', ali sve se da dogovoriti