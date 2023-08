Dragana Krupljanić, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja u prošloj sezoni showa "Ljubav je na selu", borila se za ljubav farmera Hrvoja Špoljarca. No, iako je početak tekao glatko, na kraju ipak nije došlo do ljubavne sreće. Svog idealnog partnera u showu ove jeseni tražit će novi farmeri te će gledatelji njihov put pratiti i na novoj RTL-ovoj platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Dragana i Hrvoje odlučili su ostati dobri prijatelji te smatraju kako je za oboje tako najbolje. Ova majka troje djece je i dalje solo, a kako je navela na društvenoj mreži, ne treba joj muškarac da bi bila sretna.

"Sama, imam troje djece, već velika i prihvatila sam život da mogu sve sama. Da mi sreća ne zavisi od toga hoću li nekoga sresti, i da moram ponovo u brak. Otvorena sam ja dovoljno, ali i zrela. Da se ne zaletavam kao klinka. Sama, u godinama kada sam za druge sve, samo ne djevojka. Ali ja se tako osjećam.Tako živim, sanjam. Dosta mi je u životu bilo služenje drugima, ugađanje, od posla do obitelji! Sve smireno, da ne budem pogrešno shvaćena. Sada sam ušla u godine kada se više puno ni ne dokazujem. Kome sam dobra, dobra sam. Kome nisam, što sad? Idem dalje. Imam svoj svijet za koji sam se izborila. Gdje puštam samo odabrane, najčešće nikoga", napisala je Dragana.

Dodala je i kako se ponaša onako kako ona želi te da nema vremena ni za lažna prijateljstva ni za prazne priče. Konačno je našla sreću u samoći. U showu "Ljubav je na selu" se sprijateljila s Marinom i Gabrijelom s kojima je ostala u kontaktu i nakon showa. Iako nije pronašla ljubav svog života, pronašla je prijateljstvo koje svakako treba čuvati.

