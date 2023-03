Ovaj ponosni Šibenčanin temperamentan je, šaljiv i bez dlake na jeziku. Živi u centru grada, a svoje slobodno vrijeme provodi s prijateljima te brine o svom vinogradu i masliniku koji posjeduje u blizini kuće.

Milko je umirovljeni pomorac koji je radio kao mehaničar za nekoliko kompanija te brodom obišao cijeli svijet, no uvijek ga je natrag vukao rodni grad.

''Na more sam išao iz razonode, razonoda je prešla u naviku, a kad sam se oženio - navika u potrebu. Morao sam ići, kako bi ljudi rekli, trbuhom za kruhom. Zaista volim ovaj grad i patio sam za njim kad sam bio na brodu. Ovo je grad koji ima dušu, to je grad Arsena Dedića, Vice Vukova, Miše Kovača, Dražena Petrovića, Fausta Vrančića…, a Hrvatska je najljepša zemlja u kojoj sam bio'', ističe.

Još jedna velika Milkova ljubav je kuhanje, a to je i pokazao u RTL-ovim kulinarskim showovima, a dodaje kako je na pohvale bliskih ljudi za svoje specijalitete već dobro navikao.

Kuhanje za Milana predstavlja veliki užitak i kao svoju najveću specijalnost ističe pečenje janjaca i pripremanje mesnih jela. Vedra je, ali i glasna osoba pa se zbog toga često nalazi u centru pažnje ili kao glavni animator u društvu.

''Budućoj odabranici pripremio bih najvjerojatnije jedan lijepi teleći rižot, poslije bismo nešto ispekli na žaru s mladim krumpirima i sezonskim povrćem i kupio bih joj sladoled'', ističe Milko koji sebe smatra romantikom ''po prilici'', a prisjetio se i romantične geste iz mladosti koje se rado sjeti.

''Jednom prilikom, to je bilo jako davno, u Zadru je studirala jedna djevojka… I onda kad sam plovio, došao bih i odveo bih je odmah na večeru da je počastim. Međutim, sljedeći put sam došao i uzeo sam joj jedan prekrasan buket cvijeća, a ona mi je rekla kad je to ugledala da više vrijedi što sam donio ovaj buket cvijeća nego sve one večere''.

Izvor: RTL Izvor: RTL

Iza Milka je i jedan brak iz kojeg ima dvije kćeri na koje je jako ponosan, a s bivšom suprugom, ističe, ostao je u dobrim odnosima.

''Za svoje godine, koliko ih imam, moj životni metabolizam izgleda dosta mlađe u odnosu na moje godine, daju mi oko šezdeset godina, a ja imam skoro 71. Ipak, volio bih da su mlađe, da mi daju inspiraciju da ja budem u elementu. Između 45 i 50 godina bilo bi idealno. Tražim ženu koja zrači pozitivnom energijom. Iz te energije, ona dobije i sve ostale atribute''.

Milan ističe kako je tijekom života i brojnih putovanja na brodu uvijek bio okružen lijepim ženama, a njegova tajna je, ističe, humor.

''Imao sam prije svega odlične prijatelje koji su se kretali u sportskim i umjetničkim krugovima, i normalno da bi u tom društvu uvijek bilo puno, puno žena. A druga stvar, bio sam zabavan. Dosta mi je žena reklo da imam nešto u sebi. Kad sam u elementu, žena uz mene uživa, smije se, zabavlja i to je meni najvažnije, to je ono - da tu osobu činim sretnom tog trenutka dok je sa mnom.

A iako je za ljubav spreman učiniti puno toga, jedno ipak nikad ne bi: ''Ako bih se ponovno zaljubio, gospođa bi morala doći u Šibenik, iz njega se ne mičem''.

oće li šarmantni Milko osvojiti dovoljan broj pisama da nastavi svoju ljubavnu avanturu u 'Ljubav je na selu', gledatelji će doznati već od utorka u 21.15 sati na RTL-u.