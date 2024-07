Bivša kandidatkinja omiljenog RTL-ovog showa "Ljubav je na selu", Stela Pavičić, od nedavno i prezimena Skejić, sa svojim je suprugom Tomislavom Skejićem otputovala na godišnji odmor u Crikvenicu, a prije toga bili su na medenom mjesecu u sklopu kojeg su odradili turu po jadranskoj obali.

"Iscrpila sam ga do maksimuma", priznala je kroz smijeh Stela o doživljaju medenog mjeseca s Tomislavom.

Foto: RTL Stela Pavičić Skejić i Tomislav Skejić

''Bili smo i sa sinekom mojim, no sada se baka ponudila pričuvati malog tako da je kod nje'', rekla je bivša kandidatkinja o zajedničkom provodu s obitelji, a otkrila je više i o nezgodi – gubitku prstena.

''Tomislav je izgubio prsten kada smo bili na Omišlju. Jako volim divlje plaže, gdje ima privatnosti, tako da smo išli na jednu takvu, a on je otišao plivati u dublje more dok sam se ja sunčala. Kako je zaronio, tako je ostao bez prstena'', ispričala je Stela i dodala kako mu je rekla da ne ide s prstenom u more.

Foto: RTL Stela Pavičić Skejić i Tomislav Skejić

''Lijepo sam mu rekla, no nije me poslušao, tako da je dva sata s maskom za ronjenje tražio prsten dok sam se ja sunčala i zezala ga s plaže... U blizini su bili njemački turisti, pa sam mu rekla da njih pita jesu li možda izronili prsten ili da mu pomognu, no on se ljutio kako neće jer ne zna njemački jezik. Nakon što sam mu ja rekla kako se navedeno upita na njemačkom jeziku, nije htio pitati... A moram ga malo zafrkavati'', našalila se Stela i dodala kako prsten nije uspio pronaći, no da joj on nije ni bitan.

Foto: RTL Stela Pavičić Skejić i Tomislav Skejić

Za kraj je istaknula kako joj je najbitnija ljubav, a materijalne stvari dođu i prođu. Inače, Stela i Tomislav zaljubili su se u 14. sezoni "Ljubav je na selu", a svoju vezu okrunili su brakom krajem veljače ove godine.

