Samanta je progovorila o svom odnosu s farmerom Ivanom, s kojim se ljubila pred kandidatkinjama Tihanom i Gabrijelom. "Ljubav je na selu" gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Samo prijateljski poljubac

Istaknula je da je ljubljenje bilo isključivo prijateljski i da za ozbiljniju vezu treba više vremena kako bi se bolje upoznala s osobom i otkrila potencijalne "crvene zastave".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa s moje strane su to i dalje bili čisti prijateljski osjećaji i ništa više. Za nešto više treba vremena da osobu bolje upoznaš i saznaš sve kritične stvari koje te zanimaju prije veze, potencijalne "red flags" ako ih ima", ispričala je Samanta za RTL.hr.

Ona želi sporije

Dodala je i kako je tada djevojkama bio povrijeđen ego jer je Samanta bila ta koja se ljubila s Ivanom, a one su tada bile samo ljubomorne i bijesne na nju. Samanta je također istaknula da je Ivan pokušavao ubrzati stvari u njihovom odnosu, dok je ona preferirala sporiji tempo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa rekla sam Ivanu da malo uspori da se stvari odvijaju spontano i lagano, ali on kao da to hoće ubrzati", priznala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'S nijednim farmerom nisam imala ništa'

Gabrijela je nakon njihova ljubljenja kod stabla prokomentirala da je brzo između nje i svih farmera dosad sve preraslo u nešto više, što je Samanti zasmetalo.

"Smeta mi zato što su to obične laži. Ja s nijednim farmerom kod kojeg sam bila nisam ništa imala, a onaj običan poljubac, pa bože moj, ono je bila obična zezancija, ništa spektakularno, dok kod Tomislava je on poljubio mene, ja nisam nikad ni bila zainteresirana. Ljudi miješaju danas, koliko vidim, obični poljubac odmah sa seksom, to je stvarno prežalosno gdje smo kao društvo došli danas", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada je riječ o radu, Samanta je istaknula kako smatra da je robovanje poslu za nisku plaću neprirodno i da bi radije željela imati vlastiti posao ili farmu. Također je izrazila svoju želju da se bavi umjetničkim poslom.

"Smatram da je robovanje nekom šefu za sitne novce neprirodno, naravno. Ubijati se od posla za nekog drugog nema smisla. Bilo bi idealno imati nešto svoje i raditi za sebe, ne za nekoga drugoga, kao i ta kuća, što sam spomenula na farmi, imati svoju domaću hranu i raditi za sebe", zaključila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ljubav je na selu" gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Voditeljica 'Ljubav je na selu' u Direktu: 'Svi žele samo pronaći nekoga s kim će dočekati starost i uživati udvoje'