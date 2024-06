Ruža je sudjelovala u 16. sezoni"Ljubav je na selu", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo. U showu je bila na Brankovom imanju i iako je sve na početku izgledalo obećavajuće između njih, na kraju je odabrao Smilju za romantično putovanje. Ruža inače živi u Malmou, a otkrila je na društvenim mrežama da je doputovala u Zagreb.

Podijelila je u subotu snimke s Trga bana Josipa Jelačića gdje je prolazila Parada ponosa.

Inače, Ruža je posjetila Zagreb i u travnju zbog okupljanja farmera i kandidatkinja 16. sezone "Ljubav je na selu". a Ivan Detković je otkrio da je bilo odlično i podijelio je s nama fotografije.

Doživjela moždani udar

Podsjetimo, Ruža je krajem prošle godine doživjela slabi moždani udar. Obavila je pretrage u bolnici Sv. Duh u Zagrebu. "Bila sam u Bosni i Hercegovini i stala sam u mjestu Doboj u trgovinu. Pri ulasku mi je postalo loše. Uhvatila me muka, slabost, nisam osjećala noge. Jako sam se zabrinula i odveli su me liječniku. Ustanovljeno je kako sam imala slabi moždani udar. Dobro sam sada, došli su mi liječnici iz Švedske, da me vrate što prije kući. Trenutačno sam u Zagrebu, a sada sam dobila i dopuštenje da putujem pa se vraćam kući", rekla nam je Ruža.

Dodala je da se osjeća odlično, ima slabe vrtoglavice, ali osjet u cijelom tijelu joj se vratio, a liječnici su joj rekli kako nema nikakvog oštećenja.

"Ovo je prvi put da mi se ovo dogodilo", rekla je Ruža. Ispričala je da živi zdravo, redovito ide u teretanu, zdravo i jede, a nada se kako će joj zdravstveno stanje biti što prije vraćeno u normalu.

