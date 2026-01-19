Robert objasnio zašto nije uspjelo s Ankicom: 'Tu je bilo gotovo'

Iako je u 18. sezoni RTL-ove emisije "Ljubav je na selu" Robert na romantično putovanje poveo Ankicu, njihov se odnos nakon toga nije dalje razvijao. Kako je priznao, između njih nije bilo stvarne povezanosti, a u razgovoru za RTL.hr otkrio je što je pošlo po zlu.

„Putovanje s Ankicom bilo je napeto. Ona je sve htjela na brzinu. Govorio sam joj da uspori kako ne bih ponavljao greške iz prošlosti, ali me stalno zatrpavala pitanjima. To me sve više udaljavalo od nje“, ispričao je Robert. Dodao je kako je u početku sve funkcioniralo, no nakon što ju je odabrao, primijetio je promjenu u njezinu ponašanju.

Foto: Rtl

„Počela se mijenjati, više nije bila ista osoba. Prije se s njom moglo normalno razgovarati, a kasnije je vršila pritisak, žurila, preskakala korake i govorila da je u cvijetu mladosti. Htjela je što prije ući u vezu sa mnom“, naglasio je.

Posebno ga je pogodila situacija nakon što ju je pozvao na berbu. „Pojavila se isti dan, ali ne kod mene, nego kod susjeda. Nije me ni nazvala da pita jesam li doma. To me najviše povrijedilo. Da se barem javila… tada sam izgubio povjerenje“, rekao je. Kasnije je, tvrdi, prespavala i kod drugih susjeda, što je za njega bio konačan znak da je priči kraj.

Danas je Robert odlučio dati priliku odnosu sa Sanjom, no njih dvoje još uvijek nisu otkrili jesu li i službeno u vezi.