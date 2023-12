U popularnom RTL-ovom šou 'Ljubav je na selu', koji od sad možete pratiti i putem Voya, farmer Branko Jurković pogledao je sa svojim kandidatkinjama i ostalima što se sve zbivalo na njegovoj farmi. "Mislim da što se tiče Smilje i Ruže nemam zbog čega žaliti", rekao je Branko.

POGLEDAJTE VIDEO: Razotkrivena Brankova zavođenja, a on se brani: 'Nisam kontaktirao druge žene onih pet dana na moru'

"Moram reći da sam razočarana. Smilja dođe na tvoje imanje, a ti si na sto strana", rekla je voditeljica Anita Martinović farmeru. "To što stalno priča: 'Ja te volim', to on priča svima. On nije pokazao ništa konkretno da ja njega zavolim, da se zaljubim", istaknula je Smilja.

Voditeljica Anita ga je pitala traži li on pravu ljubav, a odgovorio je potvrdno. "Želio sam s njom podijeliti život. Nije išlo. Probao sam puno puta da se nađemo, da se vidimo, da porazgovaramo. Ona kaže: 'Ne'. Ja više nisam mogao", požalio se Branko.

Voditeljica Anita ga je pitala misli li da je u redu tražiti ljubav na deset adresa. "Ne. Nisam imao na deset adresa nikako. Možda je bilo dvije, tri, ali to je bilo samo prijateljstvo", odgovorio je farmer. "Čitavo vrijeme laže", istaknula je Ruža.

Anita je komentirala kako je Branko bio na romantičnom putovanju sa Smiljom, a zvao je mobitelom drugu ženu. "To nisam radio. Dok sam bio s njom na putovanju, zvao sam kući za djecu", negirao je on. "Nisam kontaktirao druge žene dok sam bio onih pet dana na moru", dodao je.

"Branko laže kao top", rekla je Antonija. "Koliko sam shvatila, on je pričao s prijateljicom da mu namjesti svoju prijateljicu", otkrila je Smilja. "Nisi u pravu", branio se farmer.

Ruža, Smilja i Antonija su otkrile da im je u isto vrijeme Branko slao slične poruke.

