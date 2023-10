Radoslav je računao da su kandidatkinje kod kuće, ali njih nije bilo. "Nema nigdje nikoga. Ne znam što je. Ja bih trebao prvi znati gdje su jer odgovaram za njih", ispričao je farmer.

Dok se on pitao gdje su Irena, Ines i Suzana, one su bile u izlasku u Splitu. "Djevojke i ja smo odlučile otići do grada iz razloga što nam je ovdje dosadno. Nemamo televizije, nemamo glazbe", ispričala je Ines.

"Moja sestrična, moja obitelj je tu, tu ljetuju. Poklopio se neki obiteljski problem kod nje, međutim, ona je došla tu, pokupila nas. Cure su se malo zabavile, ona i ja smo pričale", rekla je Suzana.

"Hoćemo malo izaći u život, da vidimo ljude, civilizaciju, da vidimo što se događa", istaknula je Irena. Dodala je kako se nisu javile Radoslavu i da je to njihova greška, ali da su zaboravile zbog euforije oko odlaska u Split.

"Dok smo u Splitu, ne razmišljamo o Radoslavu. U Splitu je ludilo, odlično, perfektno", priznala je Ines. Farmer je došao u 23 sata doma da malo zabavi djevojke i da razgovaraju, no njih nije bilo. "Ne znam gdje su, što su. Jedino da nisu negdje otete. Osjećao sam se glupo, poniženo, manje od mrava", rekao je Radoslav.

Kandidatkinje su došle u noći u farmerov dom, a Ines je imala ključ pa ih je pustila unutra. Radoslav im je tada rekao da odu vani ugasiti alarm i zaključao im je vrata te ih ostavio vani.

"Za vas je reality 16 .sezone završen. Možete gdje god hoćete, stvari ćete dobiti sutra", rekao im je farmer.

"Ovakvi stresovi meni nisu potrebni u životu", istaknula je Ines u telefonskom razgovoru. "Pretpostavljam da je on mislio da je centar i da je mislio da mi moramo biti isključivo posvećene njemu, od nula do 24", komentirala je Suzana.

Nakon razgovora Radoslav je pustio Ines, Irenu i Suzanu u kuću.

POGLEDAJTE VIDEO: Radoslav zaključao vrata i ostavio djevojke vani: 'Stvari ćete dobiti sutra'

