Amra je odmah pri dolasku u Radoslavov dom odlučila primiti se čišćenja i obrisala je prozore, a farmer je bio nezadovoljan situacijom. "Jesmo li mi sinoć svi skupa došli ovdje? Je li kuća, pod bila kao štala?", pitao je Suzanu, Irenu i Ines.

"Dobro, bilo je. Ajmo dalje", rekla je Irena. Suzana se raspravljala s njim oko toga. "Kod mene nema nečistoće, a one su imale vremena prije mene očistiti tu kuću, razumiješ", istaknuo je Radoslav.

"To što Radoslav kaže da je kuća kao svinjac, to Radoslav kaže iz razloga da nas malo isprovocira da vidi kako ćemo reagirati na to", komentirala je Ines.

"Znači, ja sam sinoć došao ovdje u svoj objekt, stanje koje sam našao ne dolikuje ljudskom životu", objašnjavao je farmer kandidatkinjama. Dodao je kako mu je samo Amra pomogla s čišćenjem.

"Ako sam gošća i tu provodim dane, znači trebam oprati i počistiti", istaknula je ona. Radoslav je komentirao da je Ines samo gledala i jela dok su on i Amra čistili kuću. "Cura je htjela oprati prozore. Tko sam ja sad da joj branim da ne pere prozore?", pitala se Ines.

Radoslav je istaknuo da je jako zadovoljan Amrinim dolaskom. "Veliki je pogodak što su je doveli zato što je ta osoba najbliže meni", rekao je. Objasnio je da se u isto vrijeme oboje zabavljaju, ali i da rade.

"To je to. Oni moraju završiti zajedno", zaključila je Irena. Sve kandidatkinje su se spakirale jer nijedna nije sigurna u svoj ostanak kod Radoslava.

Dok se čekala njegova odluka, odveo je kandidatkinje na izlet u Imotski. Radoslav je pitao Amru kako joj se sviđa. "Amra kod Radoslava vidi samo vilu, ništa je drugo ne zanima", komentirala je Ines.

Amru je malo iznenadilo što Radoslav ispituje intimne stvari.

