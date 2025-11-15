Radmila iz 'Ljubav je na selu' otvorila dušu: 'Smetalo me što su me cure optužile'

Prvi susret farmera Josipa Ercegovića i nove kandidatkinje Radmile u emisiji "Ljubav je na selu" odmah je privukao pažnju – od skidanja poveza do dugog zagrljaja koji je zapalio društvene mreže. Kemija među njima bila je vidljiva već u prvim trenucima. Radmila kaže da ništa nije bilo isforsirano, već da je sve došlo spontano, od prvog pogleda do poljupca na sljedećem spoju. Priznaje i da ju je trema pratila cijelo vrijeme, iako je prema kamerama djelovala smireno, prenosi RTL.hr.

Osim romantičnih trenutaka, Radmila je također za RTL.hr otvoreno govorila i o situaciji koja joj je posebno zasmetala – komentarima drugih kandidatkinja. Iako je atmosfera među djevojkama bila dobra, pogodilo ju je kada su je optužile da provodi previše vremena s Josipom. “Smetalo mi je što su me cure optužile da provodi previše vremena sa mnom. One su imale više vremena s njim nego ja. Ali stvarno smo si sve cure bile u super odnosima”, rekla je Radmila.

Foto: RTL

Iako je djelovala samouvjereno, priznaje da ju je trema pratila cijelim putem. “Bila sam jako nervozna. Trema me stvarno prala i bila sam sramežljiva. Možda sam bila samo 50 posto opuštena”, iskreno je ispričala, prenosi RTL.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Novu sezonu "Ljubav je na selu" pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Anita Martinović u kvizu otkrila koliko zna o 'Ljubav je na selu'