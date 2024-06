Marijan Cerovac iz ''Ljubav je na selu''preminuo je prošlog četvrtka. Vijest o Marijanovoj iznenadnoj smrti potvrdio nam je njegov prijatelj Zvonko Šantalab.

"Prije tri tjedna je sletio za Zagreb. Već je tada bio loše. Odveo sam ga u bolnicu, pozvao sina koji inače živi u SAD-u i u Zagrebu je nastavio liječenje. U međuvremenu je dobio i koronavirus i nažalost, preminuo je prošli tjedan", rekao je Zvonko za RTL.hr.

Datum ispraćaja nije poznat

Zvonko je doznao za njegovo stanje još dok je Marijan bio na Tajlandu i pozvao ga k sebi u Zagreb na adekvatno liječenje. "Mi smo četiri godine prijatelji, zamolio sam ga da bude kod mene u Zagrebu, da ću se ja pobrinuti za njega. No, završio je odmah u bolnici", rekao je. Datum ispraćaja i dalje nije poznat.

Podsjetimo, Marijan je sudjelovao je u 13. sezoni ''Ljubav je na selu'', a nije pronašao sreću ni s jednom od svojih kandidatkinja. Ipak, na stranici za upoznavanje našao je Tajlanđanku Naranphat Cerovac Madarat zvanu Patty kojom se oženio pred RTL-ovim kamerama.

"Upoznali smo se na stranici za upoznavanje. Ja sam joj prvi napisao poruku, a ona je odgovorila s 'Hello'. I tu se sve otvorilo i počeli smo pričati. Ona je bila u Budimpešti. Tamo je dospjela preko radne vize, tamo je pronašla posao. Bila je u braku, razvedena je. Ja sam išao k njoj, ali prvi put me otkantala. Ali kad sam se vratio doma, ponovno me zvala i ja sam se vratio u Budimpeštu dva dana poslije. Čim je izašla van i čim sam je ugledao, ja sam bio zaljubljen preko glave", ispričao je Marijan za RTL. Ubrzo su se oženili i preselio se s njom na Tajland.

Izražavamo iskrenu sućut obitelji i prijateljima!

