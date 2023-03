POZNATO LICE / Pravnica i umjetnica Dan Phillip vraća se u 'Ljubav je u selu' s novim alter egom: 'Ime mi je Alta, a prezime Mira'

Nakon Vite Maslačak, Ivanke Milutinović i Milene Kobajashi ex Karađorđević, performerica Dan Phillip vraća se četvrti put u 'Ljubav je na selu', i to s posve novim alter egom, a to znači samo jedno - gledatelji opet mogu očekivati neočekivano